La primera semana de octubre RTVE Play te trae estrenos que no te puedes perder, como un nuevo episodio del videopodcast Aquí me bajo, sobre la familia; la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia Sin retorno; o una nueva entrega de Lo: cocina, producto y naturaleza, entre otros. Además, calentamos motores para el estreno de la segunda temporada de la serie original de RTVE Play Ser o no ser, el próximo 11 de octubre, con un transmedia protagonizado por Ander Puig. Echa un vistazo a nuestra agenda ¡y apunta!

Lunes 2 de octubre Área 34: Transmedia: ¿Qué está pasando con el cambio climático? Adrián, más conocido como el Físico Barbudo, es el responsable científico en el misterioso Proyecto Croatoan de Área 34, el game show original de Playz que puedes ver completo y gratis en RTVE Play. En este transmedia el científico explica qué está pasando con el cambio climático, cómo nos afectará en el futuro y cómo podemos luchar contra él. 08.16 min El Físico Barbudo, de Área 34, explica qué está pasando con el cambio climático

Martes 3 de octubre Aquí me bajo: Familia Padres divorciados, abuelas que son malas y un club de defensa de los hijos únicos. Este martes, Paula (@bcariaprecaria) y Sara (@sara_giro_), con la colaboración de La prados (@la_prados), se bajan en la parada de la familia con Ariane Hoyos para charlar sobre lo más importante en la vida (o no). Archivo: Vida privada Una serie basada en la novela homónima del escritor catalán Josep Maria de Sagarra. Estrenada en TVE en el año 1987, Vida privada se ambienta en los años 20 y 30 en Barcelona, y cuenta la historia de una familia aristocrática catalana en plena decadencia económica y moral, los Lloberola. Dirigida por Francese Betriu, guionista también junto al escritor Juan Marsé y Gustan Hernández, la serie consta de cuatro capítulos de una hora de duración.

Miércoles 4 de octubre Ser o no ser: Transmedia con Ander Puig La segunda temporada de Ser o no ser se estrena el próximo 11 de octubre en RTVE Play, pero antes, este miércoles, podrás disfrutar de un reportaje sobre Ander Puig, el protagonista de la ficción, en el que repasará su vida personal y trayectoria profesional. Además, visitará a sus abuelos para ver y comentar la primera temporada de la serie. Ser o no ser 'Ser o no ser': descubre el tráiler de la segunda temporada La llegada de Bruna revolucionará a Joel, Ona, Víctor y Laia. ¿Cómo se enfrentarán al final de uno de los cursos más decisivos de sus vidas?... Ver ahora

Viernes 6 de octubre Cine: Sin retorno Un thriller policíaco dirigido por Miguel Cohan. Leonardo Sbaraglia, Martín Slipak, Bárbara Goenaga y Federico Luppi protagonizan esta coproducción entre Argentina y España, ganadora de la Espiga de Oro 'ex-aequo' en 2010. Un joven ciclista muere atropellado por un coche y el culpable huye sin dejar rastro. Pero el padre de la víctima, con el apoyo de los medios de comunicación, inicia la búsqueda del responsable para hacer justicia. Una serie de hechos fortuitos y unos magistrados contaminados por la opinión pública harán que un hombre inocente se siente en el banquillo de los acusados. LO: cocina, producto y naturaleza: Mis orígenes María Lo, ganadora de MasterChef 10, nos invita a conocer su perspectiva culinaria desde una mirada más profunda: sus raíces y educación multicultural. A lo largo del cocinado del exquisito pollo blanco chino con lechuga a la sartén y salsa de soja, la chef comparte peripecias y anécdotas vividas en relación con sus raíces, lo que le da un enfoque especial a su estilo culinario. Para finalizar el capítulo, María realiza una emotiva videollamada con su madre, recordando momentos relacionados con el plato que está cocinando.