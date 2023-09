AquÃ­ me bajo: Â¿Cree Tamayo que el dinero da la felicidad?

¿Quién mejor para hablar de dinero que un experto en estafas como Carles Tamayo? El periodista de investigación, youtuber y creador de contenido, Carles Tamayo, es el pasajero con plaza preferente del cuarto programa de ‘Aquí me bajo’, el nuevo podcast de Playz que habla sobre las principales preocupaciones de la generación zeta y millenial. Todo eso que piensas en el tren, el metro o el bus de camino al trabajo, tu casa o probablemente la consulta psicológica. El trayecto de hoy tiene como última parada el dinero. ¿Te subes?

¿Es tan importante el dinero? ¿Están las nuevas generaciones tan obsesionadas con ser ricas como demuestran los 'cryptobros'? ¿Es posible creerse un tiburón cuando se es más pobre que una rata de alcantarilla? ¿Estamos los jóvenes condenados a la precariedad más absoluta o si te lo curras hay esperanza? Para dar respuesta a todas estas preguntas, y alguna más, hoy se sienta con nosotras el desenmascarador de timos, sectas y estafas varias; Carles Tamayo.

Hablamos con Tamayo, que con solo 28 años ya tiene mucha experiencia en el precario mundo laboral del periodismo, sobre ser becario, jefes explotadores, alquileres inflados hasta el límite de tener que vivir en un barco, estafas con pisos que ni existen o ser pobre con mentalidad de rico. Tamayo nos desgrana las anécdotas más precarias de su vida.

Además, el periodista afirma haber sido doblemente estafado hace no mucho. La historia empieza con un curso gratuito sobre los Mayas y termina con una camiseta con un símbolo de la semilla galáctica. Paula y Sara no se esperaban todas estas estafas y se quedan sin palabras con cada una de las anécdotas que les narra Tamayo, aunque ellas también tienen lo suyo. No te puedes perder el capítulo más decadente de la temporada. ¡Súmate al tren del dinero con 'Aquí me bajo!

Aquí me bajo, el nuevo videopodcast de Playz

‘Aquí me bajo’ son las preocupaciones y pensamientos sobre los que reflexionas cuando vas en el metro de camino al trabajo. En cada episodio las dos presentadoras, Sara Giro y Paula García, introducen un tema de interés para los jóvenes a través de una breve batería de titulares. Después charlan entre ellas sobre todo lo que pasa por sus cabezas pensantes. Más tarde, presentan a la invitada o invitado con quien siguen la conversación. El video podcast finaliza con la sección de La Prados, quien realizará una divertida dinámica en plató que pondrá en apuros a más de un invitado.

Por último, nuestra más fiel colaboradora (y la única), 'La Prados', somete a Tamayo a un retorcido juego en el que él mismo se dejará en evidencia. El objetivo es adivinar cuánto dinero tiene el invitado en su cuenta sin preguntárselo directamente. Por ejemplo, la barra de medir puede ser cuántas camisas de cuadros podría comprarse con el dinero que tiene en su cuenta. ¿Será Tamayo completamente sincero en esta prueba?