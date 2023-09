Jay y Gail Perry son los padres de Evan, uno de los jóvenes que murieron en el tiroteo que se produjo en la escuela en la que estudiaba. Richard y Linda son los padres de Hayden, el asesino, un joven que se suicidó tras perpetrar la masacre. Seis años después de la tragedia, los cuatro deciden verse y hablar de lo sucedido, de las heridas y de si se pudo haber evitado. Mass es una película con formato de obra de teatro. La iglesia es el escenario en el que los cuatro protagonistas se encuentran y desencuentran física y emocionalmente. La ausencia de música, algo que se aprecia desde los créditos iniciales, os avanza su austeridad. Aquí no hay artificio, ni floritura, solo la verdad, por muy dura y cruda que sea. Mass ofrece 106 minutos de dolor y catarsis, de horror y amor, a la vez que muestra el espinoso camino del perdón.

Tan solo 7 actores

El actor Fran Kranz se estrenó en la dirección con esta película, de la que también fue guionista y productor. Los papeles de Jay y Gail, padres de Evan, los interpretan Jason Isaacs y Martha Plimpton. El actor inglés se hizo mundialmente famoso por ser Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter, además de por su trabajo en Sex education y The OA.

Martha Plimpton, musa de la Generación X RTVE

Ella, norteamericana, es hija de los actores Keith Carradine y Shelley Plimpton, nieta de John Carradine, sobrina de David Carradine y Robert Carradine... Fue estrella de la Generación X, modelo de Calvin Klein y saltó a la arena de la prensa rosa como novia de River Phoenix. Su relación terminó, pero siguieron siendo amigos. La muerte prematura del actor fue un duro golpe para ella: "Era como un niño, un niño de muy buen corazón que estaba muy hecho polvo y no tenía idea de cómo hacer realidad sus buenas intenciones", dijo.

En Mass da vida a una madre rota por la pérdida de su hijo y protagoniza momentos muy angustiosos. "No puedo seguir viviendo así, no podemos", le dice a su marido en la ficción. "Apenas dormimos, no respiramos, ya no nos vemos el uno al otro. No puedo seguir aferrándome a esto. Es un dolor atroz".

Ann Downd y Reed Birney son los padres de Hayden en 'Mass'

Los papeles de Richard y Linda los interpretan Reed Birney y Ann Downd. Él es una estrella de la televisión, gracias a sus apariciones en series como Gossip Girl, The Good Wife, Hpuse of cards, Girls, The Black List, El cuento de la criada, Succession. Cuando habla de las muertes del tiroteo dice: "Todo el mundo lloró a 10 muertos, nosotros lloramos a 11".

Ann Downd ha trabajado en películas tan distintas como Philadelphia o Hereditary, pero debe mucho a su papel en series como The letfovers y El cuento de la criada, donde coincidió con Reed Birney. En la película tiene una escena impactante y reveladora. Es ella quien cuenta algo que ocurrió cuando su hijo, Hayden, tenía 16 años. Cuenta que el chico llevaba una semana horrible y que ella intentó que no derrumbara.

- Si no puedes ser feliz, al menos vive bien.

- No quiero ser feliz, ni vivir bien.

- ¿Por qué?

- Vete antes de que te pegue, vete antes de que te pegue una paliza, me dijo. Fue aterrador. Me fui a mi cuarto y cerré con llave. Ojalá le hubiese dejado, le habría dicho, ¡hazlo! Hubiera sabido como era mi hijo.