"Yo no elegí ser actriz, a mí me eligieron", dice siempre Ana Torrent. Tenía tan solo tenía 6 años cuando rodó El espíritu de la colmena con Víctor Erice, que quedó prendado de su inocencia, de sus enormes ojos negros. Ella fue la primera niña a la que el director probó en el casting y no había duda, era la elegida.

Cuentan que la pequeña se aprendió el guion de memoria y que cambió los nombres de los demás personajes de la película para poner los nombres de los actores. A Erice no le disgustó, al contrario, y por eso Fernando Fermán-Gómez es Fernando, Teresa Gimpera es Teresa y Miguel Picazo es Miguel. Luego está Isabel Tellería, que es Isabel, la hermana de Ana.

Los ojos de Ana Torrent Las dos niñas tienen su propio universo, un mundo en el que no cabe nadie más, no caben los adultos. Ellos no dicen nada, no les cuentan nada. El silencio lo rodea todo. Por eso son tan importantes los gestos, las miradas. Sobre todo la de Ana. El director, para desconcierto del resto del equipo, se pasaba horas y horas hablando con Ana e Isabel, quería conocer su instinto, su interior, su pequeño mundo interior. Y era Ana el objeto de su obsesión: Erice, fascinado, quería atrapar su mirada, pero sabía que para hacerlo tendría que entenderla primero. Un fotograma de 'El espíritu de la colmena', de Víctor Erice 'El espíritu de la colmena': de las costuras de Frankenstein a la mirada de Ana Torrent ¿Qué tenía la mirada de Ana? Mucho de la suya. Los ojos negros de la niña eran un espejo para el director, un reflejo de su propia infancia, la del niño que creció en una España rígida y acartonada, la España mutilada por la Guerra Civil. En ese desierto de sentimientos solo el cine es la tabla de salvación, el cine alimenta el alma para que esta siga viviendo. Dice Erice que las películas le salvaron y eso quiere contar cuando el personaje de Ana mira, impresionada y conmocionada, lo que ocurre en la pantalla que han puesto en el ayuntamiento. Se proyecta El doctor Frankenstein, de James Whale, y a la pequeña le cuesta asimilar lo que ve: ¿Por qué el monstruo mata a la niña? ¿Por qué lo matan a él? Ana Torrent rodó 'El espíritu de la colmena' cuando tenía 6 años RTVE

Ana Torrent tenía 6 años Erice ha hablado mucho sobre esta escena, sobre la actuación de Ana Torrent. Pero, ¿Hubo actuación o era real? La actriz era demasiado pequeña para meterse tan de lleno en la historia y quizá todo ocurrió gracias a la magia del cine, a la cámara, a la luz, la saber captar el momento. Tan fascinado estaba el director con las niñas, y tanto protagonismo quiso darles, que la secuencia que iba con los títulos de crédito iniciales nunca se llegó a rodar y en su lugar se insertaron unos dibujos que habían hecho Ana e Isabel. Ana Torrent, sin saberlo todavía, había dado el primer y decisivo paso de su nueva vida, abriendo un camino en el cine gracias a su talento y a sus enormes ojos negros. Tras El espíritu de la colmena vinieron Cría cuervos y Elisa, vida mida, con Carlos Saura; El nido, a las órdenes de Jaime de Armiñán; Vacas, de Julio Medem; y Tesis, dirigida por un joven Alejando Amenábar, película que nos devolvió a todos su mirada. De 1973 a 2023: 50 años de 'El espíritu de la colmena' Gtres