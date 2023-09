La fruta excesivamente madura o la verdura pasada, entre los alimentos que más desperdiciados. Los expertos aseguran que se puede evitar el desperdicio de alimentos, si le damos una "segunda vida".

Además, los especialistas en nutrición aseguran que se puede seguir comiendo sano y de manera económica, a pesar de la inflación, si se conoce la manera idónea de juntar los ingredientes.

A la hora de acudir a hacer la compra, los expertos recomiendan tener cierto orden para no comprar en exceso o productos que ya tenemos en casa: "Hay que comprar con conciencia de lo que tenemos en casa, tener especial atención en los frescos. Hay frutas como las manzanas, el tomate o la pera que siguen madurando fuera del árbol una vez han sido recolectadas . Hay otras como la fresa o la frambuesa que fuera del árbol empiezan el estado de putrefacción", explica Barreal.

Con la fruta pasa lo mismo: "Lo bueno que tiene la fruta es que si está muy madura podemos hacer mermeladas, batidos, gelatinas, helados, salsas o compotas. Toda esa comida preparada la tenemos que ver como una oportunidad para no tener que volver a cocinar en el futuro", relata.

Uno de los trucos para no malgastar alimentos es no ver la comida que ya está cocinada como un desperdicio, sino como un ingrediente para la siguiente comida: " La piel y huesos de pollo puede ser un buen caldo si los empleamos bien . Con la verdura podemos incluso rellenar un bocadillo, es una opción para una segunda vida del alimento. Algo similar sucede con el pan que está duro, podemos hacer galletas, pan rallado o pudin", explica en ' La Hora de la 1 ' la nutricionista Mónica Barreal .

"T enemos un grandísimo aliado, el congelador, el gran olvidado por las familias . En estos momentos de crisis tenemos que usarlo. Si cocinamos cantidades muy grandes, lo que no nos comamos en el día lo podemos congelar y no tenemos necesidad ni de comprar ni de cocinar, ahorramos tiempo y dinero en esa práctica", relata la nutricionista.

Y con las verduras, también existen soluciones para aprovecharla: "Por ejemplo, esa lechuga pocha que tenemos en la nevera, si queremos comerla cruda la podemos meter en agua fría o con hielo diez minutos y recupera la textura con firmeza. La lechuga la podemos hacer o salteada o como cremas y sopas. También podemos hacer rollitos de verdura, si los metemos en el horno quedan muy bien. Hay que darle mucha más vida a todos los alimentos porque todo lo que me sobra ya puede ser la base para mis próximas comidas ".

La experta, además, hace una recomendación sobre cómo debemos guardar las verduras y frutas en la nevera : "No hay que juntar las frutas climatéricas de las no climatéricas. Es muy importante aprender a conservar estos alimentos en la nevera".

"Hay que dejar de ser analfabetos nutricionales"

La experta considera que la clave para comer sano y barato, es una buena organización en la compra y cocina. Apostar por las frutas y verduras, la mejor opción: "Se puede comer sano y barato, sustituyendo la proteína animal por la vegetal, como las legumbres. En el vegetal está la solución para nuestras casas. Podemos jugar con cereales como el maíz, el arroz o la pasta. La base de una alimentación saludable es la vegetal. Las verduras y frutas van a ser unas grandísimas aliadas".

Para finalizar, la experta considera que uno de los objetivos de los nutricionistas es la de enseñar a la población el valor nutricional de los alimentos: "Nuestra gran labor es dejar de ser analfabetos nutricionales. No nos vamos a equivocar si comemos más cantidad vegetal que animal. No necesitamos comernos un filete de ternera. Lo que necesitamos es una caldereta con garbanzos, con patatas, verdura y arroz. La salud pasa por entrar en la cocina. Si comemos de todo va a ver mucha salud. En el reino vegetal tenemos todo completamente. No hay que tener miedo, lo que nos está faltando son minerales, vitaminas y eso lo encontramos en la fruta y la verdura", concluye.

