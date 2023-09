Terelu Campos ha mostrado sus sentimientos más profundos tras la reciente pérdida de su madre, la periodista y comunicadora María Teresa Campos. "Mi madre murió con mucha pena, con mucha, mucha pena", ha asegurado a Jaime Cantizano en el programa de Televisión Española, 'Mañaneros'.

Una entrevista en la que se ha visto a una Terelu muy emocionada y en la que ha recordado, en numerosas ocasiones, la falta que le hace su madre tras su partida y cómo ha marcado todas las etapas de su vida. "Soy una persona que siempre cree que todo se puede hacer mejor, siempre se puede hacer más y mejor. Pero los mensajes que nos dieron sus doctores son los que nos hacen decir que lo hemos hecho bien", ha relatado con lágrimas en los ojos.

"Se apoyó en mi hombro, me miró a los ojos y me dijo que no podía más"

La hija de María Teresa ha recordado cómo fueron los últimos días junto a su madre y la dureza del momento: "Ella al final se apoyó en mi hombro y me miró a los ojos y me dijo que no podía más, le tenía miedo a la muerte, pero físicamente no podía y su mente no la dejaba parar. Se levanta sufriendo y se acostaba sufriendo. Ver a una madre así, es lo más terrorífico que cualquier hijo puede vivir. Estoy llorando aquí más que en mi casa a solas, porque de pronto es como si se me hubiese congelado el corazón y hubiese dejado de tener sentimiento. Hemos pasado un duelo mucho tiempo".

"Me fui a la semana Santa para cumplir promesa este año, cuando salió el Cautivo de Málaga, yo siempre iba con ella. Y el saber que ella no volvería a ver eso fue horroroso, pero le pedí al Cautivo que hiciera lo que considerase, pero que la ayudase porque eso no se podía soportar. Me escuchó", ha relatado,