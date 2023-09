Els bolets, fins, delicats, gruixuts, petits o grans: la menja exquisida de l'estació que estrenem aquest cap de setmana, la tardor, estan a punt per arribar a taula. N'hi ha que ja n'han trobat, d'altres malden per descobrir l'indret humit i amagat on són, es clar que enguany, la falta de pluja no ens ajuda pas.

A TVE Catalunya hem gravat receptes a moltes cuines on s'hi han preparat bons plats d'aquest aliment, que ni és planta ni és animal i que tants èxits dóna a la cuina catalana. No deixeu de descobrir aquestes propostes tan gustoses!

Llaminera amb vi negre i bolets A l'Arxiu històric de TVE Catalunya hi hem trobat moments de bona cuina que ens ajuden a descobrir les possibilitats dels bolets, de diferents varietats. Un producte delicat de bon gust i millor digestió Ara és la cuinera Ada Parellada la que ens ensenya a fer un plat senzill però boníssim i que es fa amb productes habituals i en poca estona: un bon tall de llaminera de porc, bolets i vi negre. Guaita-la, què eixerida ens el presenta! 02.20 min Transcripción completa Mi plato para enamorar es solomillo al vino tinto con setas. - ¿¡Hola, Ada! ¿Qué nos cocinarás hoy, reina? Hoy haremos un plato de aquellos que dejan totalmente boquiabiertos a los que lo comen. - ¡Esto promete! Lo que haremos de entrada es salpimentar y ahora, lo que haremos será marcar nuestro filete. - ¡Quieta aquí! Ya lo tenemos marcado esto. Para hacer la salsa, yo he avanzado un paso que os recomiendo que tengáis siempre en la nevera, sofrito de cebolla. Y ahora mojamos con el vino tinto. Y también añadiremos una cucharada de mostaza a la antigua. Pondremos también una cucharada de miel. Y ahora se trata de dejarlo reducir. Mientras tanto, añadiremos el secreto del chef, que esto siempre sube el nivel. El tema es que tú puedes decir... "No, esto es muy fácil", pero... - ¿Qué? ¿Qué? Tiene un secreto... ¿Y cuándo me dirás este secreto? Te preguntará la otra persona... Y tú le contestarás... ¡Cuando caigas! Mujer, pero a mí si me lo dirás, ¿no? El secreto del chef son estas bolas de enebro con las que se hace la ginebra. Pondremos también una cucharada de café de romero en polvo, tomillo... Lo que tengas. Lo incorporaremos a la salsa. Y ahora volvemos a colocar el filete. ¿Y como sé cuál es el punto de cocción que le gustará a mi cita? Las cocciones de la carne determinan mucho una relación fluida o poco fluida. ¡Hazme caso! Te lo digo por experiencia. ¡Hazlo a tu gusto! Y ahora lo que haremos será cortarlo. Ves, está en el punto que a mí me gusta. Pondremos la salsa. Encima pondremos los cortes que queramos, por ejemplo... Ahora pasamos por la misma paella las setas, que ya las teníamos previamente salteadas. Encima pondremos un poquito de hojaldre y ya lo tenemos. Hoy tenemos un plato, en el que hemos estado más tiempo hablando del que te estarás cocinando. - ¿Con qué plato podríamos enamorar a Ada Parellada? Te confesaré una cosa... ¿Sabes cómo me puedes enamorar? ¡Soy muy gore yo! Llévame a comer "cap i pota", manitas de cerdo, sesos rebozados, lengua... ¡Todo esto a mí me encanta! Amor Gastronómik - Llaminera amb vi negre i bolets d'Ada Parellada

'Piano' de porc amb bolets Cuina tradicional catalana que arriba del cor de Catalunya, amb el grup de Les cuineres del Bages, quan van passar per Vespre a La 2. Van cuinar un costellam de porc, com un piano. El farciment és de ceba, poma, fruits secs i bolets. Quina flaire que feia el plató aquella tarda! 16.54 min Vespre a La 2 - I això com es menja? - Les cuineres del Bages