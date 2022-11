L’estofat de vedella és un dels clàssics de la cuina tradicional catalana. És un plat calòric i contundent ideal per combatre el fred. Antigament, era un plat d'aprofitament que s'acostumava a cuinar amb la carn menys noble i dura de la vedella, que era la carn que se solien quedar a casa els ramaders perquè els hi costava més vendre, i s'acompanyava amb alguna verdura de temporada (patates, pastanagues, pèsols, bolets, etc.). L'estofat es cuina a foc lent, necessita un bon xup-xup per lligar tots els ingredients i per estovar la carn.

A la Recepta Perduda, la Sílvia Abril viatja fins a la Cerdanya on la Conxita Gau li ensenya a cuinar un estofat de vedella amb ingredients de proximitat i de primeríssima qualitat.

Els productes Vedella dels Pirineus Catalans La Vedella dels Pirineus Catalans és un producte amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP). A la Cerdanya les principals races que es crien són la raça bruna dels Pirineus, autòctona de la zona, i les races charolaise i limousine. Les patates o trumfes Les trumfes, tal com li diuen a les patates a la zona, acostuma a ser un dels ingredients secundaris principals, un aliment barat, que abundava a la zona i que ajudava a atipar els plats i a allargar-los una mica més. A la Cerdanya trobem la patata del bufet, una patata d'alçada, blanca, cremosa i amb molt de midó ideal per fer trinxats o guisats, però difícil de comercialitzar perquè és bonyeguda i de mal pelar. Per què les patates de Bufet són les millors per fer un trinxat? ORIOL JULVE Els bolets Els bolets, quan és temporada, també és un dels ingredients idonis per afegir a l’estofat. El clima de la Cerdanya, amb moltes hores de sol i abundants pluges a l'estiu i la tardor, juntament amb l’altitud de la zona, l’abundància de pinedes i de prats i les pastures de bestiar a l’estiu, fan de la comarca un lloc ideal perquè hi hagi bolets. Entre altres espècies de bolet destaquen el rovelló, els boletus i el cama-sec, així com el fredolic, el rossinyol o la trompeta groga.