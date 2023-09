Perspectives complicades per a la temporada de bolets

Al municipi de Cal Rosal, al Berguedà, els bolets són el producte estrella. Però enguany, per primera vegada en una dècada, han hagut d'endarrerir l'obertura del mercat perquè no n'hi ha. La temporada de bolets suposa al voltant d'un 30% de la facturació anual d'alguns paradistes. Els que encara no ho han notat són els hostalers, que mantenen el nivell de reserves habituals.