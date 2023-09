9:15

Illa desmenteix Junqueras sobre l'amnistia: "Quan fem un acord l'expliquem".

El primer secretari del PSC i president del Grup Parlamentari de Socialistes - Units per Avançar, Salvador Illa, desmenteix Oriol Junqueres qui ahir donat per fet que l'acord d'amnistia estava tancat amb el govern de Pedro Sánchez i facilitar una futura investidura. Illa ha insistit: "Quan fem un acord l'expliquem. I no hem explicat cap acord".