L'actualitat d'aquest dimarts passa per la llengua. D'una banda, al Congrés dels diputats, per primera vegada, es podrà utilitzar sense restriccions. Així com a Brussel·les, els 27 ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea es reuneixen per debatre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a les institucions. Tot plegat, és un preludi d'un eventual pacte d'investidura, si Alberto Núñez Feijóo fracassa la setmana vinent, tot i que l'amnistia segueix sent al centre del debat.