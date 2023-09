L'actualitat d'aquest dilluns enceta una setmana que, com les anteriors, pot ser clau per saber si anirem o no a noves eleccions. Feijóo es prepara per a una anunciada investidura fallida la pròxima setmana, mentre Sánchez dona per fet un govern progressista. Aquesta setmana serà clau per les negociacions a totes dues bandes.

Destacats noms del govern i del Partit popular assistiran a un acte a Barcelona. També hi serà el Rei, Felip VI, que té una àmplia agenda a Barcelona aquest matí que arrenca amb una audiència amb l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.

Els estudiants que es van presentar a la selectivitat al setembre podran consultar la seva nota a partir d’avui.

Audiència Barcelona, acull un judici a cinc Mossos per racisme i lesions.

Barcelona acull el congrés Europeu de Medicina d’Urgència.

El director Woody Allen, que presenta el seu nou film ‘Golpe de suerte’, a Barcelona on també farà un concert al Tívoli en el marc del Festival de Jazz de Barcelona.