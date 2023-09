01:16

Un congrés que servirà per conéixer quines són les principals novetats mèdiques, com s'ha de formar als futurs oncòlegs.

Sota el lema Més avenços, persones, vides, la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica celebra des d'aquest dimarts i fins divendres a Barcelona, la seva cita científica anual.

Un congrés que servirà per conéixer quines són les principals novetats mèdiques, com s'ha de formar als futurs oncòlegs, i també quin ha de ser el paper dels pacients i les famílies en aquest procés, més quan cada any a Espanya es diagnostiquen 280.000 nous casos | Anna Bañeres