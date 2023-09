Dia important pel català. D'una banda, perquè al Congrés dels diputats, per primera vegada, es podrà utilitzar sense restriccions. Així com a Brussel·les, els 27 ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea es reuneixen per debatre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a les institucions.

A primera hora del matí, la Mesa del Congrés es reunirà per aprovar la resolució que va impulsar l'actual presidenta del Congrés, Francina Armengol. Aquesta proposta va ser una de les condicions que van pactar els socis de la Mesa per donar suport a la presidència socialista.

Aquest dimarts s'habilitarà un sistema de traducció simultània que, segons fonts del Congrés, comença a funcionar amb un equip de sis intèrprets homologats i 650 auriculars que estaran a disposició dels diputats que en demanin. Malgrat que inicialment el Congrés ha informat que només disposava de 200 aparells, aquesta tarda n'ha llogat 450 més. També hi haurà dues pantalles gegants que ja es trobaven a l'hemicicle i que oferiran subtítols.

Mitja dotzena de traductors faran d'intèrprets per a diputats i periodistes. El PP ha presentat un recurs a la mesa per intentar aturar el debat, però la majoria progressista de la mateixa el tombarà amb tota probabilitat.