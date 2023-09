El ple del Congrés aprova l'ús de les llengües cooficials

El ple del Congrés ha aprovat l'ús de les llengües cooficials. Per primera vegada el català, l'euskera i el gallec s'han sentit a l'hemicicles. On de moment no les escoltarem és a Europa. Els 27 ajornen la decisió sobre la petició de fer-les oficials. Estem en directe a Madrid i a Brussel·les. Comencem al Congrés. L'oficialitat del català és part del pacte per fer presidenta de la Cambra la socialista Armengol.