Encreuaments de versions entre PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre les condicions acordades per arribar a un pacte de formació de la Mesa del Congrés, en concret, pel que fa a l'amnistia. ERC insisteix que l'amnistia és una de les "vies legals necessàries" incloses al pacte amb el PSOE, però el govern ho nega.

Amb motiu del sisè aniversari del 20 de setembre de 201, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha insistit que l'amnistia és una de les "vies legals necessàries" que assegura que inclou el pacte entre els republicans amb el PSOE, que es va tancar per la constitució de la Mesa del Congrés.

En una compareixença sense preguntes a la sala de premsa d'ERC, aquest dimecres, Junqueras ha reiterat que és per aquest motiu que els republicans "donen per descomptat" el "compromís" dels socialistes per l'amnistia.

De fet, el líder republicà ja va sortir aquest dimarts a dir que donaven per fet que l'amnistia ja està contemplada en l'acord d'ERC amb el PSOE per a la constitució de la Mesa del Congrés, que inclou l'ús de les llengües cooficials en el Parlament, i que confiava que estarà igualment present aquesta mesura de gràcia en el pacte d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.