Els 6 agents dels Mossos d'Esquadra acusats d'una agressió racista contra un jove al Bages, l'any 2019, han reconegut els fets durant el judici que s'ha celebrat a l'Audiència de Barcelona. Tot i això, evitaran entrar a la presó perquè l'acusació particular, fiscalia i defensa han arribat a un acord per rebaixar-los les penes, que eren d'entre 4 i 6 anys de presó. Finalment, se'ls ha rebaixat a 1 any de presó que podran evitar a canvi de participar en un programa d'igualtat de tracte i no discriminació. També hauran d'indemnitzar la víctima amb 80.000 euros i no s'hi podran acostar a menys de 500 metres durant 4 anys. La jutgessa també els hi ha imposat sis mesos d'inhabilitació i una multa de 300 euros.

La detenció va tenir lloc durant un desnonament Els fets es remunten al 2019 i van passar a Sant Feliu Sasserra, al Bages, durant un desnonament en el qual van detenir el jove. La víctima va poder gravar com el colpejaven, l'insultaven i el menystenien pel seu color de pell. Els 6agents, que quan van passar els fets eren ARRO, han continuat en actiu durant tot aquest temps, tot i que se'ls va canviar de destinació. SOS Racisme s'ha mostrat en desacord amb la pena imposada. L'entitat, que representava a l'acusació particular, ha defensat que han arribat a un acord la defensa i la fiscalia perquè "era una situació molt delicada, amb moltes traves a nivell processal''. De la seva banda, l'advocat de dos dels acusats, Carles Monguilod ha titllat el pacte de ''just''.