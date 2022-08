00:56

Durant el primer semestre de 2022 l’Oficina per la No Discriminació de l'ajuntament de Barcelona ha atès 110 expedients. El racisme i la xenofòbia van ser els principals motius de discriminació registrats per l’oficina. La LGTB-fòbia, en canvi, va baixar set punts respecte del mateix període de l’any passat. El principal dret vulnerat que va registrar-se en aquests casos va ser la integritat moral, i gairebé el 30% de casos va ser la integritat física.

D’altra banda, entre gener i juny de 2022 es van doblar les tasques d’informació i assessorament respecte del 2021, i es va formar més de 500 persones en l’àmbit de la no discriminació i els drets de la ciutadania.