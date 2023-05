Moha Gerehou: "Reconèixer l'existència del racisme no és dolent"

Parlem del cas Vinícius amb el periodista Moha Gerehou, que sosté que Espanya és un país racista. "Reconèixer l'existència del racisme no és dolent", ha destacat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. L'autor del llibre Qué hace un negro como tú en un sitio como este demana "acabar amb la impunitat" i mesures com protecció pels que denuncien actituds racistes als estadis de futbol: "És molt el que s'ha de fer, i hi ha molt espai per a la millora". Assenyala que el racisme és més difícil d'identificar entre les classes més baixes. I creu que ningú neix odiant: "El racisme l'aprenem".