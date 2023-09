Joan B. Culla: el professor d'Història es jubila

L'historiador Joan B. Culla es jubila de la UAB. Segur que no de llegir i estudiar Història, la seva gran passió. I si deixa de donar classes és perquè s'ha de cuidar la salut. Per part de TVE Catalunya es mereix un reconeixement: veí des de fa dècades de Sant Cugat del Vallès, la localitat on hi ha els estudis, ha donat classe a desenes de professionals del centre. Culla ha participat amb declaracions als informatius i programes, i als anys 80 va treballar als primer programa en català d'Història, quan TVE era a Miramar.

Un professor d'idees clares Joan B. Culla sempre ha preparat les classes a la Universitat a conciència, amb una base ferma d'anys d'aprofundiment en cada tema. La seva vehemència a l'hora d'explicar conflictes socials o polítics a l'aula ha estat la mateixa de quan es reunia als bars del Baix Llobregat, als inicis dels anys 70, i explicava als militants del PSUC, i d'altres moviments d'esquerra, quina era la realitat catalana que la dictadura franquista havia amagat durant anys. Ho va explicar a L'Informatiu, el quan el TSJC va tombar llei per a la immersió lingüistica. Per a Culla, la defensa del català havia de corregir els efectes de l'anorreament aplicat durant 40 anys, i permetre, cara al futur, l'evolució demogràfica de Catalunya. 06.18 min Joan B. Culla opina sobre la sentència contrària a la immersió lingüística de 2011 Culla ha estat sol·licitat pels programes en castellà quan han tractat temes de la seva especialitat. Va participar al debat dedicat al polític Alejandro Lerroux a la sèrie La víspera de nuestro tiempo, on va debatre els amb companys de docència els aspectes més controvertits d'aquest personatge. @ La víspera de nuestro tiempo Lerroux y el Partido Radical Programa dedicado a la figura de Alejandro Lerroux, político fundador del Partido Radical, con un reportaje y coloquio sobre su trayectoria polític... Ver ahora Aquesta setmana es farà un acte d'homenatge a Joan B. Cullla al CCCB de Barcelona, una trobada entre companys, col·laboradors, amics i admiradors per a qui continua sent una veu reconeguda per a valorar tant el passat i com per a interpretar l'actualitat.