La señora despide a uno de sus personajes más queridos, Pablo Márquez, el hermano de Victoria, interpretado por el actor Alberto Ferreiro. Este joven proviene de una familia burguesa con negocios en Cuba. Su madre murió cuando era joven y su padre, Ricardo Márquez, se tuvo que hacer cargo de los hijos. Pablo se había involucrado en la lucha de los movimientos sociales por las clases desfavorecidas de la época y ha vivido dos romances: uno con la italiana Bianca y otro con la criada Encarna, con la que tiene un hijo e iba a casarse antes de su trágico final. ¡Descubre cómo fue la historia de Pablo en La Señora!

Victoria vive un infierno enclaustrada en el palacio porque Gonzalo la tiene vigilada a todas horas y no le permite recibir visitas. Ángel, de acuerdo con Pablo, no ceja en su empeño de ayudar a Victoria a conseguir la nulidad. RTVE

“Encarna, cásate conmigo”

Finalmente, la serie nos desvela que Pablo es el padre del niño que espera Encarna y el joven toma la decisión de pedirle matrimonio después de pasar la noche juntos: “Quiero despertarme así todos los días de mi vida contigo a mi lado, Encarna tú me has enseñado lo que es la felicidad y no pienso dejarla escapar”, le dice Pablo en su declaración de amor. La criada acepta entre lágrimas la propuesta, pero un torpe incidente con los anillos desencadena un terrible suceso. Las otras criadas de la casa de los Márquez no están conformes con este compromiso, porque creen que Encarna no está a la altura de Pablo.