La llegada de Diseñando tu amor, protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, es un buen pretexto para repasar esas series latinoamericanas que forman parte de la historia de la televisión, que arrasaron en audiencia y que hoy se siguen recordando, ya sea por el argumento, el título, la banda sonora o las palabras que entonces chocaba tanto escuchar. Telenovela, culebrón, serial, teleserie, folletín, existen varias formas de referirse a ellas, pero el concepto es el mismo: una historia melodramática con una gran cantidad de episodios a lo largo de los cuales se establecen intensas relaciones sentimentales de carácter melodramático entre los diferentes personajes. Esta es al menos la definición de la RAE, aunque habría que añadir que para sea un culebrón de verdad tiene que estar hecha en Venezuela o México, los dos países que mejor saben hacer este género de la ficción.

Pero, ¿qué tiene que tener una telenovela para enganchar a la audiencia? La respuesta es fácil: apelar a los sentimientos y emociones universales. La receta es bien sencilla: amor, desamor, lágrimas, alegrías, peleas, reconciliaciones, hijos secretos, paternidades dudosas... Al principio estaban dirigidos a una audiencia femenina, sobre todo a amas de casa, pero esto pertenece al pasado: ahora es un producto que consumen todo tipo de públicos. En España hay un antes y un después de Cristal, escrita por Delia Fiallo, que emitió Televisión Española desde 1990. Fueron 250 capítulos que engancharon a 18 millones de espectadores, llorando a moco tendido por las penalidades que sufría la protagonista. Fue un éxito sin precedentes que abrió la puerta, o la tele, a otras como Topacio o Abigail. Años antes, habíamos visto series Dallas, Santa Bárbara, Falcon Crest, Dinastía...pero ninguna arrasó como lo hizo Cristal.

— Vamos a convencernos de que no es un sueño... (FIN)

Se emitía en la sobremesa de TVE y cada episodio iba precedido de los créditos con la canción 'Mi vida eres tú', de Rudy la Scala. Nada más escucharse eso de "Perdona es que yo, caminaba por aquí...". las calles se quedaban desiertas, los teléfonos dejaban de sonar -sobre todo porque se descolgaban- y en las casas no se oía ni el ruido de una mosca. La historia es la de siempre, la que mejor funciona, la historia de Cenicienta. En este caso, la de Cristina, una joven de origen falsamente humilde, interpretada por Jeanette Rodríguez, que entra a trabajar en un atelier de moda con el nombre de Cristal. Allí se enfrenta a tu malvada jefa, Victoria, interpretada por Lupita Ferrer, y al amor que siente por su hijo, el guaperas Luis Alfredo Ascanio, interpretado por Carlos Mata. Pero él está prometido con Marión, caracterizada por ser más mala que su futura suegra y por llevar unos cardados imposibles. El vestuario era una fantasía, muy ochentero, y Jeanette Rodríguez llevó en la serie muchos de sus propios vestidos. La boda de Cristal y Luis Alfredo consiguió reunir a 8,6 millones de espectadores , con una cuota de pantalla del 85%, y entre ellos estaba Antonio Gala. Ni Perdidos ni Juego de Tronos han logrado mantener tanta expectación por el final de una serie. ¡Hasta el Telediario de La 1 se hizo eco del desenlace!

Televisión Española quiso aprovechar el fenómeno Cristal y volvió a apostar por un culebrón en la misma onda. Rubí estaba protagonizada por Mariela Alcalá y Jaime Araque y de nuevo se centraba en la historia de una joven de origen humilde que se enamora un chico rico y guapo. Cuando empieza a trabajar para él se encuentra con la oposición de Palmira, la madre del joven, que hará todo lo posible para convertir su vida en un infierno. Rubí estaba inspirada en dos radionovelas de la cubana Inés Rodena y aunque no superó el éxito de Cristal, sí logró enganchar a millones de espectadores. Quizá por eso se buscó una fórmula para reconquistar a los que se fueron. El guion lo escribieron Perla Farías, María Antonieta Gómez y Boris Izaguirre, que ganó mucha popularidad con esta parte de su profesión.

Pero no todo fueron telenovelas venezolanas y México empezó a exportar sus historias. Corazón salvaje estaba protagonizada por Edith González y Eduardo Palomo, que se metían de lleno en una trama ambientada en el siglo XIX: Juan del Diablo, el hijo ilegítimo de un rico terrateniente, se debate entre dos amores, las hermanas Mónica y Aimée, completamente distintas. El triángulo amoroso se convierte en cuarteto con la aparición de Andrés, el hermanastro de Juan. Se nota una clara inspiración en Cumbres borrascosas, pero ambientada en Puerto Vallarta, ¡pura fantasía! Eduardo Palomo se convirtió en el actor de moda y llegó a desfilar para Gianni Versace. El personaje de Mónica fue muy deseado y Salma Hayek llegó a hacer el casting para conseguir el papel.

Mundo de fieras

Catherine Fulop comparte protagonismo con Jean Carlo Simancas e interpreta a Rosario Palacios Flores, "Charito", una jovencita tras morir su madre queda al cuidado de una vieja amiga de su madre. De su padre no sabe nada, pero lo sabrá. Charito entra a trabajar en casa de Leoncio como asistenta, ya que él está en las últimas y quiere pedirle perdón por haberlas abandonado a ella y a su madre. El drama no termina con la muerte del padre y se encadenan varias tramas, que van desde la pasión al odio, de los amores secretos a las venganzas, de los hijos perdidos a los buscados, de la locura a la salvación. La serie se canceló de forma repentina y hubo tantas quejas que TVE la recuperó. El motivo de la cancelación fue la audiencia, que no logró estar a la altura de Cristal, La dama de rosa y Rubí.