Diseñando tu amor va a enamorarte desde el primer capítulo. La nueva serie de La 1 y RTVE Play se estrena este lunes el 21 de noviembre a las 16:05 horas y lo hace llena de amor, traición y moda, ya que Valentina, la protagonista de la historia, sueña con ser diseñadora, pero una gran tragedia cambiará su vida protagonizada. Consta de 120 episodios y está protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias en el papel de Claudio y ambos estarán el próximo lunes en un programa de Dale al Play para presentarnos a sus personajes.

La ficción se estrenó en México y EEUU ell 26 de abril de 2021 y ahora lo hace por primera vez en España. ¿Quieres saber más detalles sobre ella? Te contamos los motivos por los que no tienes que perderte Diseñando tu amor en La 1 y RTVE Play

Volverás a emocionarte...

Y a enamorarte, porque si en algo no le falta a Diseñando tu amor son las relaciones entre sus personajes, porque todos tenemos un amor a nuestra medida. El primer amor que conocemos es el de Ricardo y Valentina, pero ya os aseguramos que no va a ser el único. Eso sí, tampoco faltan los triángulos amorosos, así como las traiciones. De hecho, en el primer capítulo ya vemos la primera traición de Nora a su hermana Valentina. No te pierdas la serie porque te aseguramos que te enganchará desde el primer minuto.