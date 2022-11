¿Ya te has enganchado a la nueva serie de las tardes de La 1? Diseñando tu amor ha aterrizado en la cadena y RTVE Play este 21 de noviembre para enamorar a todos en la sobremesa y está protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, en los papeles de Valentina y Claudio, que nos han presentado la ficción en un programa especial de Dale al Play junto a Ana Belena. El reparto de actores es uno de los puntos fuertes de la serie. Un gran número de pesonajes forman la historia que te volverá a emocionar de lunes a viernes. ¿Te has visto los primeros capítulos y aún te pierdes un poco con ellos? ¡Te presentamos la guía definitiva de personajes para que no pierdas detalle cada episodio!

¿Quién es quién? Gala Montes: VALENTINA FUENTES BARRIOS Nació en una familia pobre. Está enamorada de Ricardo, el hijo del dueño del racho Manrique donde trabaja con su padre Juan. Se encuentra tan cegada por su amor que no ve la cobardía de Ricardo. En el momento en que se descubre su intento de fuga, Valentina y su hermana son expulsadas del racho. Sueña con diseñar ropa, para lo que tiene una habilidad innata. Junto a Nora se marcha a la capital para vivir con su tío Horacio. y empezar de cero. Gala Montes es Valentina Juan Diego Covarrubias: CLAUDIO BARRIOS Clarudio es un joven atractivo, deportista y de muy buenos sentimientos. Quedó huérfano cuando apenas era un bebe, pero su madre, antes de morir, suplicó a Horacio que lo adoptara y nunca lo dejara solo. Es un excelente contador y agobado que, además de encargarse de la fortuna oculta de Horacio, a quien llama papá, ayuda a los vecino que tienen problemas legales. También trabaja en el atelier de Helena, donde es su mano derecha. Juan Diego Covarrubias es Claudio Osvaldo de León: HÉCTOR CASANOVA MORALES Es el hijo mayor de Consuelo. Trabajador, diligente y honesto, es feliz con su trabajo como taxista y valora su liberta. Es un excelente padre, muy responsable y cariñoso. Es el más cercano a su familia y los defiende con uñas y dientes, aunque tiene problemas con su hermano Leonador porque no tolera que su hermano se avergüence de su propia madre. Justo el día del accidente conoce a Helena, una pasajera bella y elegante que vive una profunda tristeza. Osvaldo de León es Héctor Ana Belena: HELENA VARGAS REYNA Una mujer elegante, propietaria de una empresa de alta moda y su nombre es conocido internacionalmente. Fuerte y decidida, creativa y muy entusiasmada, alberta el gusto femenino en su inspiración confeccionando la ropa que todas quieren lucir con su trabajo. Sin embargo, su vida personal está vacía y no tiene confianza en sí misma, hasta que conoce a Héctor. Es la hija menor de Guillermo, pero cortó lazos con su padre hace muchos años. Claudio y Leonardo son su mano derecha en el atelier. Ana Belena es Helena Martha Julia: PATRICIA MANRIQUE DE CASTRO Ella nació con una cuchara de oro en la boca y tuvo una buena educación. Se graduó en gestión de negocios y es la directora de Marketing en el consorcio de su suegro. Es elegante y afable. No es muy cariñosa porque su padre nunca le dio a ella ni a su hermano ningún afecto. Se casó con Alfonso para incrementar su riqueza, pero nunca lo amó, porque no pudo olvidar a su verdadero amor de la Universidad, Enrique, mejor amigo de Alfonso. Martha Julia es Patricia Ale Müller: NORA FUENTES BARRIOS Posee un cuerpo deslumbrante, es seductora y atractiva. Sin embargo, su espectacular belleza está oculta bajo la ropa sencilla que usa para su arduo trabajo en el rancho. Ella es la hija de Juan y trabaja con su hermana Valentina. Nora no acepta su destino ni su vida. Odia lo que hace y el lugar donde vive. Es envidiosa e intrigosa, aunque no muestra estos rasgos. Ella será la responsable del escape frustrado de Valentina y Ricardo. Ale Müller es Nora Chris Pazcal: RICARDO MANRIQUE DE CASTRO El hijo menor de Armando, nacioó en una familia tradicional. Aparenta ser un joven dominado por el carácter fuerte y violento de su padre, a quien se ha encargado de robarle una gran suma de dinero de los negocios sin que éste y su hermana Patricia pudieran darse cuenta. Ricardo, adorador de la belleza de Valentina, se la piensa llevar lejos y ella acepta sin saber los planes de su enamorado. Chris Pazcal es Ricardo Ana Lorena Elorduy: CAMILA CASANOVA MORALES Ella es la hija menor de Consuelo. Con una belleza asombrosa, casi perfecta, es la sensación de modelo superior del momento, la imagen de marca de muchos productos y de la compañía de moda de Helena. De repente ve su carrera profesional destruida cuando su cara queda desfigurada. Ana Lorena Elorduy es Camila María Sorté: CONSUELO MORALES Ella es una verdadera “madre coraje”, una mujer fuerte y decidida, una luchadora nata que fue abandonada por su esposo con tres hijos para criar y pudo darles la mejor educación posible con sus escasos recursos y mucho trabajo. Ella es honesta, trabajadora y se esfuerza por llegar a fin de mes. Es la presidenta de la cuadra, pero no le importa cocinar, planchar o limpiar para otras personas. Le gusta coser y trabaja para ganarse el dinero en el puesto de Horacio. José Elía Moreno: HORACIO BARRIOS Es un hombre del siglo pasado. A pesar de ser tan tacaño, es tremendamente romántico y detallista. Tiene un puesto de ropa en un tianguis, donde vende todos los días. Siempre critica el despilfarro de las personas y la falta de ahorro. Sin embargo, es un millonario tan apegado a su fortuna que no puede separarse de ella. María Sorté y José Elía Moreno son Consuelo y Horacio Isabella Vázquez: MINA CASANOVA Mina es la hija de Héctor. Emprendedora a su corta edad, con ayuda de su abuela confecciona vestidos para muñecas y las vende en el puesto de Horacio. Es celosa con las mujeres que se le acercan a su papá. Armando Araiza: ENRIQUE AVILÉS ORTEGA El brazo derecho de Guillermo Vargas. Es un hombre que esconde sus miedos e inseguridades con una actitud triunfadora, capaz de confundir a cualquiera. Él era un niño muy pobre al que Guillermo salvó de la miseria y le permitió estudiar en los mejores colegios. Está enamorado de Patricia hasta la locura y ese amor les costará la vida a ambos. Adrián Di Monte: LEONARDO CASANOVA MORALES Es atractivo, vanidoso y extravagante. Tiene muy buen gusto y le gusta mostrar lo que ha logrado en la vida, renegando el lugar donde reside su familia. Se graduó en Administración y trabaja con Helena en el atelier como publicista. Todo el negocio está prácticamente en sus manos, pero él no usará ese poder que tiene para nada bueno. Adrián Di Monte es Leonardo Daniela Álvarez: MAJO ARRIAGA Es graciosa y simpática, dueña de un gran corazón y una belleza muy especial a la que sabe sacar provecho con una vestimenta colorida y llamativa. Es la protectora, mejor amiga, guadaespaldas, cocinera y secretaria de Helena. Siempre está al cuidado de ella y de todas las personas que la rodean. Nada sucede en el atelier sin que ella lo sepa y le filtre la información necesaria a Helena para que esté lo más segura posible. Daniela Álvarez es Majo Sergio Goyri: GUILLERMO VARGAS VILLAPONTE Es un hombre poderoso e imponente que, a pesar de haber nacido en una familia tradicional y rica, nunca estuvo satisfecho con lo que tenía. Es el accionista mayoritario de una financiera internacional de importación y exportación y es el socio comercial de Armando en la procesadora de lácteos, propiedad suya. Firme y honesto, tiene principios y valores bien definidos, algo que le impide reonciciliarse con su hija Helena. Guillermo descubre que tiene una hija ilegítima y hará todo lo posible para encontrarla. Norma Herrera: ADELAIDA VARGAS VILLAPONTE Adelaida es mucho más que la hermana de Guillermo, es la única que puede enfrentarlo y calmarlo cuando está hecho una furia. Equilibrada, valiente, amorosa y maternal, ella cuidó a sus sobrinos, Helena y Alfonso desde muy pequeños. Mariluz Bermúdez: ROSAMARÍA PONCE Inteligente y estudiosa, con varias especialidades médica y un puesto importante en un gran hospital. Ella pasó la vida entre libros y hospitales y nunca conoció la vida como realmente es. Inmersa en su torre de crista, su inexpericiencia en el amor le hace creer que está enamorada de un hombre que aparece derepente en su vida. Mariluz Bermúdez es Rosamaría Adalberto Parra: JUAN FUENTES Es el padre de Valentina y Nora, aunque una de ellas es adoptada, un secreo que nunca le ha dicho a nadie. Tranquilo, sencillo, trabajador y fiel, siempre preocupado por sus hijas, no le gusta la relación que Valentina con Ricardo porque él sabe el sufrimiento que esa relación le puede traer. Es una de las manos derechas de Armando en el rancho y viaja con él siempre que lo necesita. Omar Gemenos: ALFONSO VARGAS REYNA Es el hijo mayor de Guillermo. Refinado y encantador, alegre, trabajador y casi siempre sonriente. Se casó con Patricia por amor, lo único que le duele es que no podrán tener hijos porque son genéticamente incompatibles. Sin embargo, el amor que siente por ella supera ese dolor. Es el vicepresidente de la compañía de su padre. Hace todo lo posible porque su hermana y su padre se reconcilien. Marco Muñoz: ARMANDO MANRIQUE DE CASTRO Un hombre de negocios poderoso. Marco Muñoz: ARMANDO MANRIQUE DE CASTRO Un hombre de negocios poderoso. Es muy conservador y apegado a ciertos valores y convenciones sociales. Es dueño del rancho ganadero más rico del Estado, y es socio comercial de la compañía de exportación e importación de Guillermo. Severo, estricto, inflexible y nada cariñoso con sus hijos, Patricia y Ricardo. Es el primero en oponerse a la relación de Ricardo con Valentina y provocala separación de ambos. Marco Muñoz es Armando