Mor una cooperant catalana en un atac rus a Ucraïna

Dos cooperants, la catalana Emma Igual i el canadenc Anthony Ihmal, han mort aquest diumenge en un atac de l'exèrcit rus contra un vehicle d'una ONG a Ucraïna.

La mort d'Igual l'ha confirmada el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, que ha explicat que de moment només n'han rebut "confirmació verbal" però estan a l'espera que els sigui notificada per escrit per part de les autoritats ucraïneses. Es tracta, per tant, de la primera persona amb nacionalitat espanyola que mor de forma directa per la guerra d'Ucraïna.

Pel que fa a la mort del voluntari canadenc, ha estat anunciada per l'organització Defend Ukraine a les xarxes socials. També s'ha informat que hi ha dos ferits greus més, un metge alemany i un voluntari suec, que ja han estat traslladats a l'hospital.