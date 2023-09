Un projectil rus mata una cooperant catalana a Ucraïna

Dos cooperants, la catalana Emma Igual i el canadenc Anthony Ihmal, han mort aquest diumenge en un atac de l'exèrcit rus contra un vehicle d'una ONG a Ucraïna. Les primeres informacions, proporcionades per Defend Ukraine, apunten que, després de rebre l'impacte del projectil, el vehicle en què viatjaven hauria bolcat i s'hauria incendiat. Es tracta, per tant, de la primera persona amb nacionalitat espanyola que mor de forma directa per la guerra d'Ucraïna.