Cine, videopodcasts, concursos, cocina, deportes... Esta semana, una vez más, RTVE Play te trae todo tipo de contenidos para que no te despegues de la plataforma. Este lunes comenzamos fuerte con El Conquistador, el concurso de aventura más extremo que no dejará indiferente a nadie. El martes podrás disfrutar de una nueva entrega del videopodcast Aquí me bajo, sobre religión. El miércoles, llega un nuevo estreno de Playz, Área 34, un game show sobre el cambio climático. Y el viernes podrás ponerte a cocinar con una nueva receta de Lo: cocina, producto y naturaleza o, si lo prefieres, ver la película de Carlos Saura El séptimo día.

Además, el martes disfrutaremos de La Roja en La 1 y RTVE Play, y el próximo domingo conoceremos al ganador de La Vuelta 2023. Pero aún hay más deportes, como el Maratón de Sídney o los Juegos Mediterráneos de Playa. Echa un vistazo a nuestra agenda, ¡y apunta!

Lunes 11 de septiembre El Conquistador El concurso de aventura más extremo y real de la televisión se estrena este lunes y martes en La 1 y RTVE Play, a las 22:35 h. Un espectáculo con la naturaleza salvaje del Caribe como escenario avalado por las 19 temporadas de éxito consecutivo en el País Vasco. 01.57 min El Conquistador - Estreno 11 y 12 de septiembre Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi son los presentadores del programa y encabezan una expedición de 33 aventureros capitaneados por los deportistas Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà. Divididos en tres equipos, los participantes tendrán que mezclar astucia, afán de superación y deportividad si quieren hacerse con los 100.000 euros del premio. Además, la primera edición nacional del concurso incorpora un programa debate semanal con Paula Vázquez y Marc Calderó.

Martes 12 de septiembre Aquí me bajo: Religión El segundo programa de Aquí me bajo, el videopodcast original de RTVE Play presentado por Sara Giró y Paula García, trata sobre canciones de misa, influencers que parecen mesías y una espiritualidad que ni está ni se la espera, o sí. En este episodio nos bajamos en la parada de la fe con el creador de contenido Telmo Trenado para charlar de religión.

Miércoles 13 de septiembre Área 34 Un game show con influencers sobre el cambio climático que fusiona realities, ficción, concursos y deporte. Protagonizado por Álex Segura, Carla Flila, Ona Gonfaus, Jordi Rodríguez, DiegoNister, Lucía de la Puerta, Celia Reina y Timba VK. En esta producción de seis episodios, un grupo de influencers es secuestrado para participar en un misterioso proyecto del que nadie sabe nada: el proyecto Croatoan. Aparecen maniatados en el Área 34, la base española del proyecto Croatoan, situada en una zona secreta de la geografía española. Area 34 Tráiler de "Área 34", estreno el 13 de septiembre Primeras imágenes de "Área 34", el nuevo game show de Playz que aborda la problemática del cambio climático con los influencers del momento... Ver ahora Este miércoles podrás disfrutar de los primeros tres capítulos en RTVE Play.

Viernes 15 de septiembre LO: cocina, producto y naturaleza: Los meets de Samantha En esta segunda entrega del programa de cocina original de RTVE Play presentado por María Lo, ganadora de MasterChef 10, la chef nos lleva al mercado para comprar el ingrediente principal de una nueva receta: rodaballo a la bilbaína. La artista Samantha Hudson la acompaña durante el cocinado. Cine: El 7º día Una película de Carlos Saura basada en hechos reales, con guion de Ray Loriga y protagonizada por Juan Diego, José Luis Gómez, José García, Yohana Cobo y Victoria Abril. Recibió cuatro nominaciones a los Premios Goya de 2005, incluyendo a mejor director para Saura, que sí fue premiado en el Festival de Montreal. Un relato inspirado en los sucesos de Puerto Hurraco, el pueblo extremeño donde, en el verano de 1990, tuvo lugar un enfrentamiento entre dos familias que acabó en una matanza que conmocionó al país por su carácter primitivo y brutal. Los Jiménez y los Fuentes arrastran una historia de enfrentamiento que se remonta en el tiempo a cuando Amadeo Jiménez y Luciana Fuentes protagonizaban un noviazgo fugaz. Desde su ruptura, ambas familias han ido marcando sus diferencias con violencia.