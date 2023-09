Programación: ¿Qué ver hoy en TV? Miércoles 6 de septiembre

No te pierdas esta noche la programación de RTVE. En La 1, la película Rascacielos, protagonizada por la estrella de Hollywood Dwayne Johnson. Cuando se celebra el aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II, La 2 emite el documental Isabel I e Isabel II: Reinas de oro. Sigue leyendo para enterarte de todo.

Will Sawyer, antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, ahora se encarga de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante un viaje de trabajo en China, se ve incriminado en el incendio del edificio más alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will debe encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su familia, atrapada en el interior del rascacielos sin sucumbir a las llamas. Así comienza la trama de Rascacielos , la película protagonizada por Dwayne Johnson que podrás ver en La 1 o RTVE Play esta noche del miércoles a partir de las 22:35 horas.

Novedades en RTVE Play

No te pierdas ningún estreno de RTVE Play, la plataforma gratuita donde puedes ver tus contenidos favoritos. Si todavía no has visto el documental Garganta profunda: cuando el porno salió del gueto o aún no has descubierto el nuevo videopodcast Aquí me bajo, recuerda que puedes hacerlo donde y cuando quieras. Si te gusta el deporte, sigue en directo la etapa 10 de La Vuelta España.

Si prefieres el cine, no te pierdas este viernes el estreno de la película Elsa & Fred, una comedia romántica coproducida entre Argentina y España, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Manuel Alexandre y China Zorrilla. Además, una nueva entrega de El último programa sobre la cinta La vida de Àdele.