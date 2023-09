Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Lunes 4 de septiembre

La programación de Televisión Española de esta noche del lunes 4 de septiembre te trae tus series de sobremesa favoritas de La 1: La promesa, a las 16:25 horas, y La señora, a las 17:30 horas, ambas disponibles gratis y online en la plataforma RTVE Play. Por la noche disfruta de un nuevo capítulo de 4 estrellas, a las 21:50 horas, y de la gran final del Grand Prix, a las 22:35 horas. Además, tienes una cita con el mejor cine clásico en Mañanas de cine de La 2, hoy con El potro, una película de 2005 centrada en una batalla en medio de la Guerra Civil Norteamericana, donde un potro inocente de la amada yegua del soldado Jim Rabb, quien lo mantiene con vida como símbolo de esperanza.

Gran final del Grand Prix 2023: Alfacar vs. Aguilar de Campoo

Novedades en RTVE Play

Si buscas más programas, no te pierdas los canales temáticos que RTVE Play: Crimen, con series de lo más intrigantes y documentales true crime, como Ted Bundy, asesino en serie; Época, con ficciones como Acacias 38, La señora o Amar en tiempos revueltos; y La Promesa, dedicado a la serie más exitosa de la sobremesa. Además, la plataforma te ofrece cientos de contenidos gratis y online, desde películas hasta series y documentales.

Además, no te pierdas algunas de las últimas incorporaciones al catálogo de RTVE Play. El amor perjudica seriamente a la salud, Spider-man: No way Home (en abierto y gratuita por tiempo limitado) o Uncharted, ambas protagonizadas por Tom Holland, la estrella de Hollywood del momento. También tienes disponibles grandes películas del cine español como Las Furias, Lejos del mar o Jaulas, entre muchas otras.