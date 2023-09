¿Alguien se había olvidado de Hugo? ¡En 4 estrellas no paramos de sufrir sobresaltos! Después de semanas en coma, el exmarido de Ainhoa ha despertado y vuelve a entrar en escena.

Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce y que Luznhoa estaban empezando a rehacerse del impacto de la aparición de Hugo en Vera del Rey. Pero, ahora que él ha recuperado la consciencia, podrían volver las turbulencias a las vidas de todas las implicadas en el incidente de su caída.

¿Cómo afectará a Luznhoa?

La relación entre Luz y Ainhoa no ha sido un camino de rosas. Y si ya era complicada de por sí, la reaparición de Hugo no hizo más que aumentar sus problemas, aunque fuera de manera indirecta. Y es que la actitud misteriosa que adoptaron Clara, Marta y Ainhoa para ocultar la realidad de lo sucedido con la caída de Hugo generó un problema de confianza en la pareja. Luz no entendía por qué Ainhoa estaba tan distante y, sobre todo, por qué no había confiado en ella en una situación tan complicada.

¿Volverá a desencadenar Hugo una crisis de pareja en Luznhoa? ¿Tomará alguna medida si recuerda lo sucedido?