La Federació Internacional de Futbol (FIFA), a través de la seva Comissió Disciplinària, ha suspès aquest dissabte "amb caràcter provisional" el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, "de tota activitat relacionada amb el futbol a nivell nacional i internacional".

Arran de la notícia, aquest diumenge la RFEF ha convocat reunió extraordinària dilluns per avaluar la situació. En concret, es reunirà la Comissió de Presidents de Federacions d’Àmbit Autonòmic i Territorials. L’ordre del dia té dos punts: els precs i preguntes i l’anàlisi i avaluació de la situació actual i “avaluació de les decisions o actuacions a adoptar”.

El CSD demana a la RFEF que "estigui a l'altura' El govern espanyol ha demanat aquest dilluns a la RFEF que no torni a "donar l'espectacle" del divendres passat, quan la plana major de l'entitat va aplaudir la intervenció del seu president i que "estigui a l'altura". En una roda de premsa des de Tarragona, el president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, s'ha adreçat directament a Rubiales a preguntes dels periodistes, i li ha dit que "hauria d'haver marxat el divendres". Francos també ha contestat la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, que ha acusat el CSD d'actuar amb lentitud, tot recordant-li que és un organisme estatal sotmès a més directrius que la FIFA.

90 dies de suspensió Segons indica en una nota de premsa el màxim organisme futbolístic a nivell mundial, la decisió l'ha presa el president de la Comissió Disciplinària de la FIFA, el colombià Jorge Ivan Palacio, "fent ús de les facultats atorgades per l'article 51 del Codi Disciplinari de la FIFA". La suspensió provisional té una durada inicial d'un mínim de 3 mesos. Amb la finalitat de preservar els drets fonamentals de la jugadora afectada, Jennifer Hermoso, i també les garanties de tramitació del procediment disciplinari que s'ha obert, Palacio ha dictat també dues directives addicionals que ordenen a Rubiales i la Reial Federació Espanyola de Futbol que s'abstinguin, ja sigui de forma directa o mitjançant terceres persones, de contactar o intentar contactar amb la jugadora o el seu entorn proper. Tras la inhabilitación temporal de Rubiales, ¿ahora qué? La intervenció de la FIFA ha tingut efectes immediats. La Federació Espanyola de Futbol ha informat que, tal com preveuen els estatuts de l'entitat, el vicepresident Pedro Rocha Junco assumeix provisionalment les funcions de Rubiales mentre duri la suspensió. També indica que Rubiales es defensarà legalment i confia que d'aquesta manera tindrà l'oportunitat de fer que "prevalgui la veritat i es demostri la seva completa innocència". D'altra banda, moltes de les persones que aquest divendres van assistir a l'assemblea de la RFEF i que van aplaudir repetidament el discurs de Rubiales han començat aquest dissabte a fer marxa enrere. 11 integrants de l'equip tècnic de la selecció femenina han posat el seu càrrec a disposició de la Federació, en desacord amb l'actitud mantinguda per Rubiales, i han expressat el seu suport a Jennifer Hermoso i les futbolistes. Crida l'atenció que entre aquestes persones n'hi hagi algunes que a l'assemblea van participar activament de les ovacions que va rebre Rubiales, com ara l'assistenta tècnica de Jorge Vilda, Montsé Tomé, o la seleccionadora dels equips femenins sub-19 i sub-20, Sonia Bermúdez. A més, el seleccionador de l'equip masculí absolut, Luis de la Fuente, i també el del femení, Jorge Vilda, han fet sengles comunicats per desmarcar-se de Rubiales. Vilda lamenta "profundament que la victòria del futbol femení espanyol s'hagi vist perjudicada pel comportament impropi que el nostre fins ara màxim dirigent, Luis Rubiales, ha realitzat i que ell mateix ha reconegut", mentre que De la Fuente ha censurat "sense pal·liatius el comportament equivocat i fora de lloc" del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol i que espera que "els organismes competents, resolguin i prenguin les decisions pertinents a la màxima celeritat possible". El tècnic manifesta la seva "repulsa absoluta davant de qualsevol acte de violència masclista". "No hi caben postures tèbies a l'hora d'enfrontar-nos a aquest tipus de situacions" recalca l'entrenador, i afegeix que "els fets protagonitzats per Luis Rubiales no van respectar el mínim protocol que s'ha de seguir en aquests actes de celebració, i no són edificants ni apropiats per a una persona que estava representant tot el futbol espanyol".

En marxa la denúncia del CSD Tot plegat després que el Consejo Superior de Deportes (CSD) hagi elevat ja una petició raonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) per una possible vulneració de la Llei de l'Esport i del Reial Decret sobre Disciplina Esportiva per part del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales. Es tracta de dues infraccions que considera "molt greus" i que podrien suposar la suspensió cautelar del dirigent. El CSD creu que s'han pogut vulnerar els articles 76.1.a de la Llei de l'Esport i 14.h del Reial decret 1591/1992, que fan referència, respectivament, als abusos d'autoritat i als actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decòrum esportius. L'organisme reitera que el comportament del president de la RFEF durant la final del Campionat del Món femení de futbol és inacceptable i ha de comportar conseqüències. El president del CSD, Víctor Francos, va anunciar aquest divendres, després de conèixer que Rubiales no dimitiria del càrrec, que iniciarien ben aviat els tràmits necessaris per elevar "una denúncia raonada davant el Tribunal Administratiu de l'Esport". Durant la seva compareixença, Francos va voler ser molt escrupulós i va demanar una mica de paciència perquè els tràmits necessaris per suspendre Rubiales no es poden fer en 24 hores. En tot cas, va reclamar als membres del TAD que no triguin massa a reunir-se per prendre una decisió, i els va instar a fer-ho "dilluns millor que dijous".