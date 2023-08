Rubiales no dimiteix i Jenni Hermoso l'acusa de mentir

Nou gir de guió en el cas Rubiales. En contra del que s'esperava, el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha decidit no presentar la seva dimissió després que els últims dies hagin demanat el seu cessament pel petó a la jugadora de futbol Jenni Hermoso. Un succés a la final del Mundial de futbol femení que ha aixecat molta polèmica en considerar-se un acte d'abús sexual.

La reacció d'indignació ha estat generalitzada tant al món del futbol com en el polític. La mateixa protagonista l'ha acusat de mentir en un comunicat conjunt amb la resta de jugadores en què també han anunciat que no tornaran a la selecció mentre continuïn els actuals dirigents.

Les peticions de dimissió no han parat de succeir-se des de llavors, amb diverses denúncies i un expedient disciplinari obert per part de la mateixa FIFA. El govern espanyol també ha donat a entendre que si no actua la federació, ho farà ell. Hermoso es va pronunciar dimecres delegant l’afer en el sindicat FUTPRO, que va demanar que s’apliquessin els protocols i s’adoptessin “mesures exemplars” contra Rubiales.

Aquest mateix divendres estava previst que Rubiales fes pública la seva dimissió després de l'assemblea extraordinària celebrada a les 12 hores, però finalment el president de la RFEF ha renunciat a deixar el seu càrrec.

Jenni Hermoso rebutja els arguments de Rubiales Rubiales ha justificat que el petó a Hermoso en cap cas ha estat un "abús de poder". "El desig que podia haver-hi és el mateix que podria haver-hi en un petó a una de les meves filles", ha dit. I ha assegurat ser víctima d’un “assassinat social” promogut pel que ha titllat de “fals feminisme”. 04.03 min Luis Rubiales es nega a dimitir de la RFEF El president de la RFEF ha dit que el petó a Jenni Hermonos va ser “espontani, mutu i consentit”. “És tan greu com perquè marxi havent fet la millor gestió? No dimitiré”, ha etzibat. Rubiales ha avisat, també, que pensa anar als tribunals per defensar-se de les acusacions d’agressió sexual que, ha dit, li han fet Yolanda Díaz, Irene Montero o Ione Belarra. Doncs bé, la mateixa protagonista dels fets, Jenni Hermoso, ha rebutjat en un comunicat conjunt amb totes les futbolistes i companyes de la selecció les paraules de Rubiales. La futbolista espanyola aclareix que "en cap moment vaig consentir el petó que em va fer i no vaig buscar alçar el president. No tolero que es posi en dubte la meva paraula i molt menys que s'inventin paraules que no he dit".

Les jugadores esclaten contra Rubiales L'actitud de Luis Rubiales a l'assemblea de la RFEF d'aquest divendres ha provocat una onada d'indignació. Companyes de Jenni Hermoso a la selecció espanyola campiona del món, com ara Alèxia Putellas o Aitana Bonmatí, han expressat a les xarxes socials el seu rebuig a l'enrocament de la Federació Espanyola de Futbol. Les futbolistes qualifiquen la situació "d'inacceptable". En el comunicat conjunt, tant Hermoso com la resta de jugadores anuncien que no tornaran a la selecció si continuen els actuals dirigents. Les jugadores i jugadors espanyols reaccionen als arguments de Luis Rubiales sobre el petó a Hermoso La reacció de les jugadores arriba després de 5 dies de silenci i fa ressorgir el conflicte que va esclatar el setembre del 2022 quan diverses futbolistes de la selecció van rebutjar jugar amb l'equip com a mostra de protesta en desacord amb la manera de fer de Rubiales i l'entrenador, Jorge Vilda.

La reacció des de Catalunya Des de la Generalitat, la secretària general de l'Esport, Anna Caula, ha qualificat d'esperpèntiques les declaracions de Rubiales. En una entrevista a Ràdio 4, Anna Caula ha lamentat que Rubiales no dimiteixi i assegura que es tracta d'una "molt mala notícia". També el president del Govern, Pere Aragonès, ha reaccionat a través de les xarxes per exigir "una actuació molt més contundent de l'esport català", després del discurs "prepotent i masclista" del president de la RFEF. ERC també ha alertat els clubs que "no posicionar-se es fer-ho al costat dels agressors". En aquest sentit, el FC Barcelona ha condemnat l'actuació de Rubiales i en un comunicat l'ha qualificat de "totalment impròpia" i "desafortunada", però no en demana la seva dimissió. Una petició que, en canvi, si han fet altres clubs com l'Espanyol, el Girona o, fins i tot, el Reial Madrid que s'ha posat al costat del Consell Superior d'Esports en les seves accions contra el president de la RFEF. També ha presentat la dimissió com a vicepresident de la Federació Espanyola el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras.

El Govern decideix actuar I és que enmig de l'escàndol, el Govern espanyol ha acabat decidint moure fitxa. El secretari d'Estat per l'Esport i president del Consell Superior d'Esports (CSE) ha anunciat la presentació immediata d'una denúncia davant el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAE) i farà tot el possible per aconseguir la destitució de Rubiales. Víctor Francos, qualifica de "falta molt greu" el comportament de Rubiales durant el Mundial de futbol. "Volem que sigui el 'Me Too' del futbol espanyol", ha afirmat. El CSE ha enviat aquesta tarda tota la documentació al TAE per tal que es comencin a tramitar les denúncies. En aquest sentit, Francos ha demanat al TAE que es reuneixi de forma extraordinària el pròxim dilluns per tal d'abordar el cas de manera immediata.