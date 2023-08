Pitingo a Obama: "Tienes dos manos como dos lenguados"

Pitingo y Barack Obama juntos en la mismísima Casa Blanca. Aunque parezca el principio de un chiste, fue un encuentro que se hizo realidad. El expresidente de EEUU es un auténtico melómano, le encanta descubrir diferentes estilos de música. Rosalía, de hecho, es una de sus artistas favoritas. Sabiendo que le encanta la música y también el flamenco, empieza a ser más creíble que Pitingo y Obama llegaran a conocerse. Ha sido el propio protagonista de esta historia quien ha desvelado lo que realmente ocurrió en ese encuentro en el programa de José Mota: Live Show, donde ha estado charlando con el humorista en una divertidísima y reveladora entrevista.

A Pitingo le contrataron para dar un concierto en la Casa Blanca. El cantante ha explicado cómo el expresidente estadounidense se vino arriba y empezó a imitarles tocando palmas por bulería. Parece que el ritmo que marcaba no era el correcto y Pitingo no tuvo problema en decírselo, eso sí, discretamente. Mientras bailaba, se acercó a él y suavemente el cogió las manos al mismo tiempo que le susurraba: "No clap", básicamente, le pidió que dejara de hacerlo. Su gesto extrañó bastante a Barack Obama, que le hizo caso, pero ya en la cena posterior al concierto no dudó en preguntarle por lo sucedido.

"Es que tienes las manos muy grandes, son dos lenguados", esto fue lo que le contestó Pitingo, con mucho arte y un traductor de por medio. Sin embargo, el expresidente estadounidense tampoco entendió a qué se refería con la palabra "lenguado". El cantante, para aclararle la duda, le dijo que se trataba de "un pez de España muy grande". ¡Menudo diálogo de besugos!

Ya han pasado unos cuantos años desde que se dio este encuentro, pero Pitingo guarda un muy buen recuerdo de aquella experiencia única e irrepetible, también de Barack Obama, a quien define así: "Es un tipo maravilloso, él y toda su familia". Vuelve a ver la entrevista y el programa completo José Mota: Live Show en RTVE Play.