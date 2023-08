Hay clásicos que, por mucho que pasen los años, nunca mueren. Es el caso del Grand Prix, ese programa que sentó en el sofá a abuelos y niños que este verano vuelven a reunirse con su familia cada noche de los lunes. Además de la nostalgia, ¿a quién no le hace gracia ver a otro caerse? Pasa lo mismo con José Mota, el cómico y actor lleva años en televisión con sus sketches, sus míticos personajes, sus especiales de Nochevieja... "No te pido que me lo mejores, iguálamelo", como diría él mismo. El humorista se supera ahora con un formato diferente, un live show que ha sido líder de audiencia durante tres semanas consecutivas. Estos son algunos de los vídeos del tercer programa que demuestran el porqué de su éxito.

1. La batalla de gallos de Sánchez y Feijóo José Mota: Live Show es un programa de actualidad, por eso la política no podría faltar. Eso sí, abordada desde un punto de vista distendido y muy divertido. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado la 'batalla de gallos… de ración', moderada por Patricia Conde. ¡Han volado los cuchillos en plató! 04.08 min José Mota Live Show- Batalla de gallos: Sanchez versus Feijóo

2. Miguel Ángel Revilla y 'el cansino histórico' José Mota ha querido recuperar para este tercer programa uno de sus personajes más populares y queridos: 'el cansino histórico'. Su víctima en esta ocasión ha sido nada más y nada menos que Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, uno de los invitados que se ha animado a protagonizar un sketch. A pesar de las insistencias de 'el cansino histórico', Revilla ha intentado librarse de él, que tuvo que soportar las clásicas amenazas el personaje: "¡Despacico conmigo! Que tiro de cheira y t'echo las tripas en un canasto". ¡Dale al play! 02.46 min José Mota Live Show- El cansino histórico y Miguel Ángel Revilla

3. Carlos Rivera y José Mota Carlos Rivera ha sido otro de los invitados que José Mota ha recibido en plató. El cantante mexicano se ha sometido al 'juego de tronos', nada que ver con el de la serie, más parecido al que todos tenemos en casa... el inodoro. Unos tronos que, además, están electrificados, una versión de un popular juego mexicano. ¿Quién ha ganado? 01.21 min José Mota Live Show- Manual de hijos