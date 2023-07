Una noche más José Mota nos ha hecho reír a carcajadas. Su Live Show vuelve a ser líder de audiencia y solo quienes no se perdieron el segundo programa lo entenderán. Entrevistas, grandes invitados, divertidísimos juegos, ¡incluso magia! Y no podían faltar los clásicos sketches, sello de identidad del actor y humorista. En esta ocasión, han sido protagonistas el periodista Antonio Ferreras, el exfutbolista Joaquín, la presentadora Gloria Serra, el expolítico José María Aznar... Mejor que lo veas a que te lo contemos. Te traemos los 5 mejores sketches del segundo programa de José Mota: Live Show, ¡dale al play!

Porque no hay planeta b, José Mota propone un ahorro energético de verdad en las empresas. Situaciones satíricas en las que el jefe se ducha con su empleado, todo el departamento desayuna en casa de uno de los compañeros o coches con 8 ocupantes porque hay que ahorrar combustible.

4. Aprende inglés con Aznar

Los políticos y el inglés, el inglés y los políticos... Los idiomas han sido un quebradero de cabeza para algunos dirigentes. ¿Quíén no se acuerda de aquella frase mítica: "Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor"? Después de haber sido presidente del Gobierno, José María Aznar es ahora profesor de inglés en este sketch que seguro te sacará una carcajada.