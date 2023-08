Feliciano llegó a La Promesa en busca de su hermana: Petra. Necesitaba un trabajo y la doncella personal de la marquesa lo ha conseguido. Se ha saltado la jerarquía y ha hablado con Cruz. Finalmente, ha accedido a contratar a Feliciano como el nuevo lacayo del palacio. Esta decisión no ha gustado a nadie del personal de servicio y han decidido hacerle la vida imposible a Feliciano. ¿Habrá conseguido acercar posturas con sus nuevos compañeros?

Curro, tras lo sucedido con Martina, ha decidido marcharse unos días de La Promesa. Quiere visitar a Doña Eugenia y tomarse un respiro. Jana, gracias a María, ha descubierto que Ramona está en Luján. Ha ido en busca de ella y… ¡ha conseguido encontrarla! Aunque parece que no se encuentra muy bien. ¿Qué le habrá pasado? ¿Ha conseguido Jana respuestas sobre su pasado? Si quieres saber lo queha pasado del 14 al 18 de agosto aquí te dejamos los episodios completos del 163 al 166.

Capítulo 163 del lunes 14 de agosto

@@MEDIA[6950161]

Jana ha dado con la cabaña de Ramona, pero se asusta al comprobar que la mujer está gravemente enferma. Si no la cuida, acabará muriendo, pero no puede hacerlo sola. Para ello le pide ayuda a María Fernández. María Fernández también está pendiente de Salvador. El muchacho y Abel irán a visitar a un especialista para saber si el ojo de Salvador puede recuperarse. Para especialista, Cruz, que empieza a mover sus hilos y así tratar de ganarse la confianza de Martina. Mientras tiene que lidiar con la incómoda novedad que le cuentan Jimena y Manuel: tienen planes de marcharse a Madrid, para siempre. El plan de Candela y Simona no puede ser más loco: pretenden esconder a Carlos en La Promesa. No será tarea fácil con Petra siempre rondando, aunque la doncella anda también ocupada con el accidentado ingreso de su hermano Feliciano como nuevo miembro del servicio.