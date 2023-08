La Promesa es el palacio que acoge a la familia Luján, y a todos aquellos que quieran hospedarse en ella. Tras la llegada de Abel Bueno, el médico que cuidará de Jimena durante su embarazo, un nuevo joven, con ropas de campo, ha aparecido en el corral de la zona de servicio con cara de querer quedarse. Ha preguntado por Petra, ¿de quién se tratará? ¡Te contamos todo lo que sabemos hasta ahora del personaje!

Feliciano, el nuevo personaje de La Promesa

Desde el final del capítulo 157 de La Promesa todos nos hacemos una pregunta: ¿Quién es Feliciano, el joven que ha llegado preguntando a Rómulo por Petra? El mayordomo del palacio se ha quedado extrañado al ver que alguien quería saber dónde estaba la señora Arcos, y más alguien tan joven.

Nada más verle, a la doncella personal de la marquesa ha puesto cara seria, de preocupación, y solo ha podido pronunciar unas palabras: "¿Qué haces aquí?". Por lo que ha salido en el avance del próximo capítulo, se puede ver a una Petra emocionada que abraza a Feliciano.

Una emoción normal si tenemos en cuenta que Feliciano es el hermano menor de la señora Arcos y que hace mucho tiempo que no le veía. El joven vivía con su padre, un hombre de pocos amigos, por lo que necesitaba ir a visitar a Petra: "Yo necesitaba salir de ahí, sentía que si me quedaba iba a peder la cabeza. El aburrimiento me está matando, necesito salir, hacer cosas, vivir".

Pero lejos de pensar que Feliciano estará de paso y que pronto irá al lado de primogenitor, él no quiere volver: "Quiero encontrar trabajo". De momento, tan solo se quedará en La Promesa como hermano de Petra. ¿Conseguirá también su ansiado trabajo?