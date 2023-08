Investiguen les causes de la caiguda mortal d'una palmera

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat obrir un expedient informatiu per investigar les causes que van provocar la mort ahir d'una jove de 20 anys per la caiguda d'una palmera al barri del Raval. Així ho ha anunciat la segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugenia Gay, després de reunir-se d'urgència amb tots els serveis i agents implicats per analitzar les causes de l'accident.

Segons el gerent de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, el mes de març tècnics de l'Institut van revisar la palmera arran de la queixa d'un veí i no hi van detectar "cap anomalia". Jiménez apunta a diversos factors que explicarien la caiguda. D'una banda l'estrès hídric, conseqüència de la sequera dels darrers tres anys amb una pluviometria baixa que afecta l'arbrat i especialment les palmeres; d'altra banda, un lleuger estratament de la part alta de la palmera i la presència de nius de cotorres.

01.33 min L'Ajuntament no s'explica per què va caure la palmera

El consistori reitera el condol a la familia de la víctima. Aquesta és la segona mort per una caiguda de palmera en tres anys a la ciutat. L'agost de 2020 un home va morir aixafat per una palmera al Parc de la Ciutadella.

La víctima freqüentava la zona de l'accident Els fets van passar dijous al voltant de les quatre de la tarda, a l'altura del número 10 del carrer Joquim Costa. La palmera es va trencar i va caure al damunt de la noia. Hi van intervenir tres dotacions dels Bombers, la Guàrdia Urbana i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que va intentar reanimar-la però no s'hi va poder fer res. Segons Jiménez i Joan Guitart, cap de gestió de l'arbrat de Parcs i Jardins, es tractava d'una palmera datilera d'entre 8 i 15 metres d'alçada i la fractura es va produir als sis metres. L'arbre no tenia cap defecte o alteració important i no estava en el radar del grup de palmeres més controlat. 01.06 min L'Ajuntament va revisar al març la palmera caiguda al Raval | MARIA HUGUET Arran de l'accident del 2020, el consistori va modificar el pla de risc de l'arbrat de les palmeres datileres i va determinar un grup de 58 palmeres d'aquest tipus que per les seves característiques es revisen anualment mitjançant un test d'oscil·lació i un registrògraf. La palmera del carrer Joaquin Costa, però, no era cap d'aquestes 58 i, per tant, era revisada amb menys freqüència. La palmera caiguda dijous va ser podada per última vegada el novembre del 2020 i el darrer test d'oscil·lació va ser l'any 2021. Amb aquest test es va veure que hi havia un estretament del tronc però no era "greu" i el comportament de l'estretament era "correcte", segons Joan Guitart. Després d'aquest test, el març del 2023 un veí va traslladar una queixa a l'Ajuntament en relació a la palmera, que estava més inclinada. La queixa es va traslladar el 14 de març i deu dies després es va fer una revisió visual en la qual no es va detectar "cap anomalia evident" i es va tancar la incidència. En aquest cas no es va fer cap nou test d'oscil·lació sinó que la revisió va ser ocular i tampoc no es va revisar el niu de cotorres. Tot i això, des de Parcs i Jardins remarquen que no era un niu "excessivament gran" Alguns veïns del Raval feia temps que avisaven del risc que es produís un accident. Segons Antonio Rios, veí del carrer Peu de la Creu, la víctima s'asseia sovint per menjar al lloc on va caure la palmera.

Investigacions obertes La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha obert una actuació d'ofici per rebre informació de l'Ajuntament sobre el nivell d'avaluació en què es trobava la palmera. També ha demanat al consistori quan es va fer la darrera revisió d'aquest arbre. La institució recorda que el mes de febrer passat ja va presentar una resolució adreçada a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins suggerint que s'escurcés el període establert per fer la revisió de l'estat dels arbres de la ciutat, que actualment és de dos anys. En el seu avís indicava que l'actual context de canvi climàtic genera fenòmens meteorològics adversos que poden provocar danys i riscos per a la ciutadania. En la resposta a la resolució que la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins va traslladar a la Sindicatura de Greuges, va detallar-se el funcionament del Pla de Gestió de Risc d’Arbrat. Aquest protocol estableix que tots els arbres i palmeres de la capital catalana estan inclosos en un Primer Nivell d’Avaluació i es revisen cada dos anys. D’altra banda, aquells arbres i palmeres que, per les seves dimensions, peculiaritat botànica, mida o defecte, tenen una diagnosi difícil d’executar, formen part del Segon Nivell d’Avaluació. En aquesta segona escala es fa una revisió amb caràcter anual.