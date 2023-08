L'Ajuntament no s'explica per què va caure la palmera

Segons el consistori, la palmera datilera tenia tres possibles afeccions, però cap d'elles prou "determinant" com per causar-ne la caiguda. Així, patia estrès hídric, com la majoria dels arbres de la ciutat, tenia un estretament a la part alta del tronc, però per sota del nivell de risc, i un niu de cotorres, però no d'un gran pes.

L'Ajuntament va revisar la palmera al març després de queixes veïnals, però no hi va trobar cap "anomalia determinant". També havia estat revisada al novembre del 2020 i al novembre del 2021 sense trobar-hi cap incidència greu.