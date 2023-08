01:06

El consistori obre un expedient per esbrinar les causes de la mort d'una noia de 20 anys mentre els veïns denuncien deixadesa

L'estudi preliminar sobre la caiguda d'una palmera al Raval que va matar una noia aquest dijous a la tarda no ha pogut aclarir encara les causes de l'accident. Segons el consistori, aquesta palmera datilera tenia tres possibles afeccions, però cap d'elles prou "determinant" com per causar-ne la caiguda.

Segons el responsable de Parcs i Jardins, el vegetal patia estrès hídric, com la majoria dels arbres de la ciutat, tenia un estretament a la part alta del tronc, però per sota del nivell de risc, i un niu de cotorres, però no d'un gran pes.

L'Ajuntament va revisar la palmera al març després de queixes veïnals, però no hi va trobar cap "anomalia determinant". També havia estat revisada al novembre del 2020 i al novembre del 2021 sense trobar-hi cap incidència greu. En tot cas, des del 2014 no es planta cap palmera datilera a la capital catalana, i es dona el cas que el 2020 una palmera de la mateixa espècie també va caure i matar un home al Parc de la Ciutadella. | MARIA HUGUET