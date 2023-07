Agosto comienza a lo grande en RTVE Play, te contamos todo el cine, series y documentales que llegan a la plataforma, para ver dónde y cuándo quieras desde el móvil o en la televisión. Si ya has devorado todas las temporadas de la serie británica de éxito In My Skin, el último true crime de la temporada, Los Bamber: Asesinato en la granja, o Unforgotten, esta semana puedes continuar con cine y fútbol. Sigue la segunda fase de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y no te pierdas este miércoles un nuevo programa de Gen Playz XL. Además, estrenamos una nueva serie documental sobre uno de los asesinos en serie más conocidos de los Estados Unidos de América. Echa un vistazo a nuestra agenda ¡y apunta!

Lunes, 31 de julio Si eres fan de los true crime, llega a RTVE Play, la aterradora historia real de uno de los asesinos en serie más perturbadores del crímen estadounidense: Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. En la serie documental -de cuatro capítulos- se relatan los inquietantes hechos que llevaron a Dahmer a llevar una vida oscura y secreta de asesino experimental. Esta escalofriante serie documental narra la escalada de los trastornados deseos homicidas del Monstruo de Milwaukee y su exitoso engaño tanto a los policías como a los ciudadanos. Cuando una de sus posibles víctimas consigue escapar, observamos dramáticamente cómo las fuerzas del orden finalmente paralizan el alboroto sangriento de Dahmer, descubriendo su morbosa fábrica de muerte y concluyendo con el impactante destino del caníbal de sangre fría responsable de 17 muertes. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee Las raíces de la ira Desde que era un niño feliz hasta que se convierte en un asesino en serie, estas son las inquietantes raíces de la historia de Jeffrey Dahmer....

Miércoles, 2 de agosto Vuelve Gen Playz XL con su edición veraniega más esperada. Dicen que los apellidos pueden abrir puertas, pero también cerrarlas. Ser "hijo de" puede generar una presión por cumplir con las expectativas de las trayectorias de sus progenitores, además de sufrir el prejuicio del nepotismo y de la reputación de los padres. Hoy nos acompañan: Lucía Rivera, modelo, influencer y escritora; Xavi López, graduado en ADE y streamer; Alejandra Rubio, influencer, colaboradora de televisión y estudiante de interpretación; y Patricio Alvargonzález, guionista y escritor. Darío Eme Hache moderará el debate sobre los nepo babies: ¿Es una condena? ¿O un privilegio? Gen Playz XL celebra un programa especial veraniego



Viernes, 4 de agosto Los viernes son de cine con la llegada de un nuevo título de cine español al catálogo de Somos Cine, Rosa Rosae de Fernando Colomo. La película, protagonizada por Ana Belén y María Barranco, narra el reencuentro entre Rosa y Rosae después de muchos años. Cuando en el colegio Rosa, mística y soñadora, y Rosae, rebelde y decidida, se vieron obligadas a separarse, decide ron que para no olvidarse se intercambian sus objetos más preciados, pero por alguna extraña razón se intercambiaron también sus personalidades. Años después, el destino vuelve a unirlas y ambas comprueban que su afecto sigue intacto, a pesar de que Rosa se ha convertido en una escritora, divorciada e independiente, y Rosae en una especie de hippy que practica la filosofía oriental en todas sus manifestaciones. Historia de nuestro cine Rosa Rosae y Las amigas (presentación) Historia de Nuestro Cine, bajo el epígrafe "Amigas", emite los títulos: ''Rosa Rosae" y ''Las amigas''.

Deportes: Fútbol, ciclismo y natación Esta semana, sigue disfrutando en RTVE Play y en Teledeporte la Copa Mundial femenina de la FIFA 2023 hasta el 20 de agosto. La Roja ya está en octavos de final. El sábado 5 de agosto a las 7.00 horas el conjunto nacional se verán las caras ante Suiza. Las 23 jugadoras seleccionadas por Jorge Vilda lograron un balance de dos victoria (Costa Rica y Zambia) y una derrota (Japón) en la fase de grupos. Horario y dónde ver en TV gratis los partidos de España y otras selecciones del Mundial femenino 2023 PATRI CAMPOS Si lo tuvo no es el fútbol, no te preocupes. RTVE Play tiene muchos más deportes en directo. A partir del 31 de julio podrás vivir en directo el Campeonato del Mundo de natación paralímpica con las sesiones matinales y vespertina que se celebran desde Manchester. Además, si sigues con resaca del Tour de Francia, el ciclismo sigue presente en la plataforma. El 3 de agosto comienza en Glasgow los Campeonato del Mundo de ciclismo con sus diferentes pruebas.