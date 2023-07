Tienes una cita esta noche del lunes en RTVE: tanto si eres de los que tenía la fecha del estreno del Grand Prix marcada en el calendario como si no, no te puedes perder en La 1 el segundo programa con Ramón García al frente. Si prefieres un clásico del cine, no te preocupes porque La 2 emite la comedia ácida M.A.S.H. Sigue leyendo para enterarte de todo.

22:35 horas, en La 1: Grand Prix Justo después de un nuevo capítulo de la serie 4 estrellas, no te pierdas la segunda entrega del Grand Prix. El espacio presentado por Ramón García ha regresado a la pequeña pantalla con un claro objetivo: volver a convertirse en el programa de los niños y los abuelos. En su estreno, el concurso arrasó en audiencia y fue el gran protagonista de las redes sociales, donde los milenials confesaban la nostalgia que sentían al revivir su infancia. En esta ocasión, son los pueblos de Brión, La Coruña, y Yepes, Toledo, los que se enfrentan en el campo de batalla. ¿Quién conseguirá más puntos? Descúbrelo esta noche, a partir de las 22:35 horas, en La 1 o RTVE Play. 5 razones por las que el 'Grand Prix' ha arrasado en audiencia casi 20 años después RTVE.es Arropados por dos grandes padrinos, Carolina Iglesias en el equipo gallego y Goyo Jiménez en el manchego, se someterán a las pruebas más míticas del Grand Prix, como 'Los troncos locos' o 'La patata caliente'. También tendrán que darlo todo en los nuevos retos que Ramón García les explicará, como 'La Guardería', 'Abejas a lo Loco', 'Gaviotas Malotas'. Todo ello, acompañados por Michelle Calvó como embajadora de los pueblos, Cristinini en la cabina de locución, Wilbur como probador de juegos, la vaquilla Maria Fernanda y Nico, el dinosaurio y mascota del programa. Recuerda que, si te lo pierdes, podrás verlo donde y cuando quieras en la plataforma gratuita RTVE Play.