La repetició electoral està una mica més a prop. La investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ja era complicada, ho és ara encara més després que el recompte del vot estranger. Els socialistes han acabat perdent un escó a Madrid a favor del PP i ara necessitarien el sí d'almenys dos diputats de Junts per poder revalidar la coalició de Govern. A més, la direcció d'ERC ha proposat al consell nacional d'aquest divendres consultar a la militància si ha d'investir Sánchez.

De moment, el PSOE manté que "no modifica la situació" per formar majories i que "Junts haurà de decidir si uneix les seves forces a PP i Vox i obre la porta a un govern de la dreta".

Junts, reforçat dins l'independentisme

Després d'un recompte que s'ha allargat pràcticament tres hores, finalment el vot estranger ha caigut del costat del PP a Madrid. D'aquesta manera, els populars aconsegueixen un escó més i arriben als 137 diputats. D'aquesta manera, el front progressista (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNB i BNG) sumarien 171 vots en una eventual sessió d'investidura, un menys dels que tindrien els conservadors (PP, Vox, Coalició Canària i UPN).

Per ser president, Sánchez necessitaria que fossin 2 els diputats de Junts els que votessin a favor seu per desempatar. Ara mateix, aquesta hipòtesi es veu més que complicada. Recordem que fins ara n'hi havia prou amb l'abstenció. A més els de Junts han vist com en els darrers comicis la seva posició dins l'independentisme ha sortit reforçada respecte a ERC, tot i la forta davallada en nombre total de vots del moviment. Semblaria poc probable, que la formació de Puigdemont, faci un gir radical en els seus posicionaments.