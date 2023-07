01:14

Es disparen les veus crítiques dins d'ERC sobre l'estratègia del partit després dels mals resultats d'ERC el 23J i l'acord a la Diputació de Barcelona amb el PSC.

Les darreres desfetes electorals obliguen a la cúpula d’ERC a afrontar el debat sobre si cal reorientar l’estratègia del partit. Les veus crítiques i les divergències internes han sortit a la llum especialment després del moviment de la Diputació de Barcelona.

També caldrà veure el cost que pot tenir la crisi de resultats en els lideratges. El més tocat sembla Gabriel Rufián, però el tàndem abans victoriós Junqueras-Rovira sembla que també arriba al seu final de cicle.

Al desgast de governar en solitari és evident, ara també se li sumen les crítiques per l’entrada a la Diputació de la mà del PSC. Caldrà veure si el debat amb la militància també queda per la tornada de les vacances com la investidura de Pedro Sánchez | INFORMA: Laura Herrero