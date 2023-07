Primera sessió des de les eleccions generals i l'última del període de sessions del Parlament que ha estat marcada per les conseqüències de les eleccions generals del 23-J.

02.11 min Primera sessió de Control després del 23J marcada pel preu de la investidura

S'han deixat paleses les bones voluntats per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de cara a una entesa amb el bloc independentista a Madrid, després d'haver reconegut el mal resultat de les eleccions generals. "Pels independentistes són uns resultats millorables, són dolents, però hi treballarem", ha admès el president davant la cambra, encara que ha fet valdre els resultats a Catalunya pel que s'ha mostrat "orgullós" d'haver frenat la dreta i la ultradreta el passat 23J.

A banda de la lectura dels "mals resultats" de l'independentisme que ha fet Aragonès, el president ha insistit que ERC i Junts s'han "d'entendre" i "posar-se d'acord". I ha reiterat que cal "aprofitar l'oportunitat" i avançar cap a la resolució del conflicte.

Bona voluntat també per part de Junts, però sense cap concreció de cara a la negociació d'una futura investidura de Pedro Sánchez. Per la seva banda, el president del grup de Junts ha asseverat que faran valdre la seva posició de "força". "És una oportunitat per desbloquejar el conflicte", ha remarcat Batet.

"No farem tripijocs estranys ni d'amagatotis", ha proclamat, referint-se al pacte entre PSC, comuns i PP a Barcelona. Així mateix, Batet ha llançat una pegunta que es fa el partit de si a l'altra banda "volen o no una negociació política", referint-se a Sánchez i al PSOE.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha cridat els partits catalanistes a evitar una repetició electoral: "No ens podem permetre regalar una segona oportunitat a la dreta i a l'extrema dreta". Albiach ha dit que ara comencen les negociacions i ha assegurat que estan disposats s fer-ho: "Aniran bé".

El cap de l'oposició i president del PSC, Salvador Illa, s'ha limitat a demanar que es compleixin els acords de pressupostos tancats amb el Govern d'Aragonès. Illa, no ha volgut entrar al fang de les negociacions, només ha desitjat que els partits estiguin "a l'altura de les seves responsabilitats".





El cap de l'oposició ha desitjat bones vacances i ha donat per fet que les negociacions van per llarg. Per la seva banda, el representant del PPC, Alejandro Fernández, ha reclamat a Illa que lideri una alternativa no nacionalista a Catalunya.

Mentre la CUP parla de cop d'atenció de l'independentisme. Ni Vox ni Ciutadans (que no es van presentar a les eleccions) han parlat d'investidura.

01.08 min Aragones demana valentia a Pedro Sánchez | Laura Herrero

Una sessió de control a la qual també s'ha parlat de la llengua, sobre el problema dels ofegaments aquest estiu a Catalunya i sobre la prevenció d'incendis. El calendari sessions es reprendrà a finals de setembre, amb el debat de política general i després de tots els actes de la Diada Nacional de Catalunya.