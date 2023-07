L'independentisme perd el milió de vots

La nit del 23 de juliol no serà recordada precisament com una jornada de celebració per l'independentisme català. Els resultats no han estat gents bons. El sobiranisme no només ha quedat lluny de reeditar victòries passades, sinó que les tres forces que s'han presentat als comicis han quedat superades en suports per PSC, SUMAR i fins i tot el PP de Catalunya.

En total, l'independentisme serà present a Madrid amb només 14 diputats, 9 menys que fa 4 anys. La CUP es queda fora de la cambra després d'assolir dos escons a les generals del 10N. Ara ERC i Junts difícilment aconseguiran un grup propi al Congrés, a l'espera del resultats dels possibles pactes post-electorals.

Per sota del milió de vots Una de les dades que més evidència aquest retrocés és que sumant els vots obtinguts per ERC, Junts i la CUP, l'independentisme no arriba al milió de vots. Han estat concretament 954.311 vots, el 27,2% del total. La xifra destaca especialment si es compara amb l'obtinguda la nit del 21 quan la mobilització en plena aplicació del 155 va suposar que se superessin els 2 milions de vots.