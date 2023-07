Qui podrà formar un nou govern?

Tots els ulls estan posats en el proper moviment de Junts, que té la clau per desbloquejar la investidura. Des del partit asseguren que no ho posaran fàcil, perquè condicionen la seva eventual abstenció a, entre d'altres, l'amnistia i autodeterminació. Junts defensa que el conflicte català és una qüestió d'estat i volen que a la negociació s'hi sumi ERC. L'última opció, en cas de no arribar a un acord, serà una repetició electoral a final d'any.

En total, les tres formacions independentistes han perdut 9 diputats a Madrid (6 ERC, 1 Junts i 2 la CUP). Un retrocés que consideren que és fruit de l'onada repressiva que pateixen. També reconeixen que els ha perjudicat el vot útil: creuen que per frenar l'extrema dreta el votant s'ha concentrat entorn el PSC i Sumar.

Les condicions de Junts Junts per Catalunya està "amatent" del moviment que pugui fer Pedro Sánchez per aconseguir una nova investidura. Però el partit no es mou de les seves condicions: abordar l'autodeterminació i l'amnistia. "La pregunta que ens hem de fer és què està disposat a fer Pedro Sánchez per tal de convèncer-nos per donar-li suport", ha assegurat el portaveu, Josep Rius, l'endemà de les eleccions generals. "La pilota està a la teulada del senyor Pedro Sánchez", ha insistit Rius.

ERC demana unitat per negociar ERC condiciona el seu suport al traspàs de Rodalies, un pacte fiscal i la negociació d'un referèndum. Reconeixen que els resultats són dolents, fan autocrítica i demanen a Junts no malbaratar el paper clau que l'independentisme té ara a Madrid i treballin de forma conjunta en les negociacions. Els socialistes, clars vencedors a Catalunya, tanquen la porta a les condicions de Junts per investir Sánchez. Salvador Illa els demana estar a l'altura de les circumstàncies perquè els resultats, diu, són nítids a favor del diàleg i la convivència i no pas de la divisió.

Asens negocia amb Puigdemont L'entorn de Sumar - En Comú Podem no vol perdre el temps. Jaume Asens ja negocia, en nom de Sumar, amb Junts, i més concretament amb Carles Puigdemont, amb qui manté una relació cordial. Satisfets de ser a segona força a Catalunya, demanen a Junts "responsabilitat". "Què li diria a Míriam Nogueras? Que fos responsable, que fos conscient del que ha votat Catalunya i Catalunya ha votat no a l'extrema dreta i el feixisme. No pot ser que hi hagi un partit que diu que estima Catalunya, que es permeti el luxe de donar una segona oportunitat a la dreta. Això no ho entendria ningú, tampoc els seus votants", ha dit Aina Vidal candidata de Sumar-En Comú Podem.