7 curiosidades de 'Match point': Cameo de Banksy incluido

Al principio de Match Point (2004), Woody Allen lanza dos frases lapidarias que atraviesan toda la película, apelando espectador y uno de los grandes miedos del neurótico cineasta neoyorquino: “Gran parte de la vida depende de la suerte”. El azar de los acontecimientos, como esa pelota de tenis que oscila en el aire sin saber si pasará a un lado u otro de la red, escapa a nuestro control. Echando mano de esa metáfora deportiva, Allen refleja en esta cinta de manera sutil e inteligente esas diferencias en el modo de ver la vida entre las diferentes clases sociales, algunas de las cuales lo tienen más fácil para sortear la suerte (o la mala suerte).

Con Jonathan Rhys Meyers y Scarlett Johansson, en uno de los mejores trabajos de su carrera, la película cuenta la historia de, Chris Wilton, un joven y ambicioso profesor de tenis con escasos recursos económicos ansioso por entrar en la alta sociedad londinense y enamorar a la hermana de su amigo, Chloe (Johansson). El azar, la pasión y, sobre todo, la codicia llevará a Chris a cometer acciones que determinarán su vida y la de los demás para siempre.

El azar también marcó parte del devenir de la película, por ejemplo, el hecho de que se rodase en Inglaterra o de que Scarlett Johansson acabase siendo su protagonista. Repasamos estas y otras curiosidades del rodaje y de la película que, quizá, pasaste por alto:

Sin duda, Match Point será recordada como la película en la que la Johansson y Woody Allen hicieron “Match”, sin embargo, esa conexión, que años después tendría su continuación con Vicky, Cristina, Barcelona fue pura casualidad, ya que Allen no pensó en ella en un primer momento. La actriz británica, Kate Winslet, era la elegida inicialmente para el papel, sin embargo terminó por declinar la oferta. Allen contrató a Scarlett Johansson, lo que implicó cierta reescritura del guión al convertir el personaje en estadounidense.

2. Scarlett Johansson no iba a ser la protagonista

5. Polémica con la nominación a Mejor guion (no adaptado)

Muchos críticos y los espectadores de esta película señalaron que la trama tuvo muchas similitudes esenciales a la novela de 1925 de Theodore Dreiser Una tragedia americana, así como la versión de 1951 de la película de esa novela, Un Lugar en el Sol (protagonizada por Montgomery Clift, Shelley Winters y Elizabeth Taylor.

A pesar de la similitud inconfundible entre las parcelas de Una tragedia americana y Match Point, sin embargo, no hubo reconocimiento de Dreiser en los créditos, y una única nominación al Oscar de Match Point era mejor guión original (no adaptado). Allen más tarde repitió esta táctica para crear un guión con para Blue Jasmine, que tiene similitudes argumentales inconfundibles a la obra de Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo, pero que no acredita a Williams. Allen fue nominado de nuevo al mejor guión original para Blue Jasmine.