Este martes no se habla de otra cosa que del regreso de El Grand Prix del verano casi 20 años después, y es que nadie ha querido perderse el estreno del programa del verano. Tampoco los Alcántara, pues como pudimos ver este lunes, Herminia y compañía estaban esperando el inicio de un concurso que marcaría nuestros veranos desde ese momento. ¿Queréis ver cómo ha sido el crossover entre Cuéntame y el Grand Prix? ¡Te lo contamos!

Herminia no se pierde el estreno de El Grand Prix

Verano de 1996. San Genaro. Parte de la familia Alcántara está reunida en la mesa. Oriol y Santi dicen que han quedado. Mercedes rechaza una propuesta de Antonio para bajar al Bistró por el sofocante calor. Herminia también dice que no cuenten con ella, que tiene planes frente al televisor: "Conmigo no contéis. Yo me quedo a ver El Grand Prix, que lo ponen en La 1".

Los Alcántara empiezan a comentar datos del programa. Para Oriol y Santi, sus pruebas favoritas son 'La patata caliente' y 'Los troncos locos'. Antonio es un gran admirador de Ramón García. Pero Herminia tiene una ilusión: "Deberían traer a Sagrillas".

"Se lo voy a consultar a la Loba, pero no creo que me haga mucho caso", le responde Antonio. ¿Veremos a los Alcántara participando con su pueblo de Albacete en el programa como ya hicieran en Un, dos, tres... responda otra vez? Mientras, ¡puedes ver este momento en el vídeo que abre la noticia!