La baronesa se ha marchado de La Promesa por el chantaje de Cruz. Pero no se ha ido por la puerta de atrás... ¡le ha robado un beso a Alonso ante los ojos de Cruz! Jana confirma que alguien ha estado en la casa de su infancia y decide dejar una nota para intentar comunicarse con esa persona. ¿Quién será?

Pía descubre el veneno que han usado con ella... ¡entre los cajones de Gregorio! ¿Qué hará ahora? Además, Fernando y Margarita, los padres de Martina, llegan a La Promesa por sorpresa. No han querido ni saludar a los marqueses ni a su propia hija. ¿Qué está ocurriendo? Si quieres saber lo que ha pasado del 17 de julio al 21 de julio aquí te dejamos los episodios 143 al 147 ya disponibles en RTVE Play.

Capítulo 146 y 147 del viernes 21 de julio

A Cruz no le sorprende la última jugada de su cuñado. Manuel media por Jana ante Cruz, que ve con malos ojos que la doncella atienda a Jimena. Jimena reconoce sentirse agobiada por la presión de Cruz. Carlos Orengo falta a su clase con Simona y Candela, lo que preocupará a las cocineras que temen no volver a verlo. Curro y Martina viven su amor a espaldas del resto. Solo Jana sabe de este sentimiento de su hermano. Jana vuelve a la casa de su infancia y confirma que alguien ha pasado por allí. Pía descubre algo que dará un vuelco a su vida.

Alguien ha ido a la casa de la infancia de Jana

Cruz le revela a Alonso el verdadero motivo de por qué pudo regresar a La Promesa. La visita de unos familiares cercanos trastocará los planes de todos los Luján. Simona y Candela salen en busca de Carlos, el cual no aparece desde hace días. Para ello, le piden a Lope que las cubra sin saber que al cocinero se le va a venir el mundo encima. Además, tendrá que lidiar con un Salvador aún muy resentido.

Cruz revela a Alonso el motivo de su repentino regreso

Jana se verá obligada a seguir tratando a Jimena, con la presión constante de una Cruz que no le quita ojo de encima. La doncella se sorprenderá cuando Jimena salga a marcar territorio ante su suegra de una manera que nadie espera. Jana no esperaba que Pía reaccionase tan mal cuando le ofrece ayuda. El ama de llaves sigue guardando un secreto que pondrá en jaque, no solo al servicio, si no a la propia vida de su bebé.